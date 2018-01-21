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Фигуристка Загитова поставила себе четверку за выступление на ЧЕ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская фигуристка Алина Загитова, одержавшая победу на чемпионате Европы (ЧЕ) в Москве, оценила свое выступление на турнире на четыре балла. Фигуристка заявила, что готова к победам на более крупных соревнованиях.

«Спасибо всем, кто за меня болел, тренеру — за терпение. Поставила бы себе четверку: были недочеты, которые мы с тренерами уже обсудили. Попытаюсь их исправить», — приводит слова Загитовой ТАСС.

В субботу, 20 января, 15-летняя Алина Загитова завоевала титул чемпиона Европы в женском одиночном катании. В короткой и произвольных программах спортсменка набрала 238,24 балла. Вице-чемпионом Европы стала Евгения Медведева с результатом 232,86 очка. Третье место досталось фигуристке из Италии Каролине Костнер (204,25 балла).

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве с 15 по 21 января. Показательные выступления пройдут 21 января.

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