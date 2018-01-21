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Герой открытия летних ОИ-2016 из Тонги выступит в Пхёнчхане на лыжах

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Спортсмен Пита Тауфатофуа, представлявший на летних Олимпийских играх 2016 года малое тихоокеанское государство Тонга, выступит и на зимних Играх в Пхёнчхане.

В Рио-де-Жанейро спортсмен защищал честь страны в соревнованиях по тхэквондо, на зимние игры он прошел квалификационный отбор как лыжник.

Тауфатофуа прославился в социальных сетях после церемонии открытия XXXI летней Олимпиады в Рио — он нес флаг государства во главе сборной и вышел на стадион в национальном костюме с обнаженным торсом, напоминает Tjornal. 

При этом спортсмен обмазал тело оливковым маслом, за что получил от пользователей неофициальное прозвище «масляный знаменосец». 

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