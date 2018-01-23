МОК не допустил на Олимпиаду двух хоккеистов ЦСКА

Международный олимпийский комитет не выдал приглашения на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российским хоккеистам Валерию Ничушкину и Михаилу Науменкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МОКе.

Оба спортсмена выступают за московский ЦСКА и включены в предварительный список сборной России по хоккею на Олимпиаду. Окончательный список игроков Федерация хоккея России опубликует 25 января. Валерий Ничушкин играет на позиции нападающего, Науменков — защитник. Оба успешно проявили себя в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

При этом Ничушкин выступал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Сыграл пять матчей и забросил одну шайбу. Также принимал участие в чемпионате мира 2017 года, отличился тремя результативными передачами. Науменков провел в прошлом сезоне два матча за сборную России в рамках Евротура.

Ранее портал iz.ru сообщил, что также на Олимпийские игры МОК не выдал приглашения российским шорт-трекистам Виктору Ану, Владимиру Григорьеву и Давиду Айрапетяну.

Помимо этого, от Игр отстранены биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и спортсмены основного состава сборной РФ по фигурному катанию Ксения Столбова и Иван Букин.