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Предварительно на Олимпиаду отобраны 25 фристайлистов сборной России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Предварительно на Олимпиаду отобраны 25 фристайлистов сборной России.

Об этом говорится на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В список вошли представители таких видов спорта, как лыжная акробатика, могул, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 января.

5 декабря сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 по решению МОКа. К соревнованиям будут допущены отдельные российские атлеты, которые смогут доказать свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов. Спортсмены будут выступать под олимпийским флагом.

18 января официальный экипировщик сборной России Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

В компании отметили, что эскизы нейтральной формы были одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК). Согласно регламенту, экипировка не должна содержать символику России.

Основные цвета формы — серый, красный и белый. Также на ней будет размещен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

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