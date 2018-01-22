Газзаев назвал недопуск Ана на Олимпиаду политическим заказом против РФ

МОК выполняет политический заказ против России. Так заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев прокомментировал вероятное решение МОКа об отстранении Виктора Ана от участия в зимней Олимпиале в Пхёнчхане.

«Давно понятно, что МОК выполняет политический заказ против России. А теперь еще и стало абсолютно очевидно: намеренно выбивают тех, кто может составить спортивную конкуренцию и бороться за медали с представителями некоторых стран», — цитирует Газзаева 22 января «Спорт-Экспресс».

Депутат подчеркнул, что практически во всех зимних дисциплинам безосновательно отстранены претенденты на медали из России.

«К огромному сожалению, стоит ожидать и других возмутительных решений со стороны комиссий МОКа. Хочу выразить слова поддержки Виктору Ану и другим нашим отстраненным спортсменам в этот тяжелейший момент», — сказал Валерий Газзаев.

По информации источника, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку на Олимпийские игры в Пхёнчхане комиссией по допуску МОКа.