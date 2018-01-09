CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на отстранение от Игр

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр.

Об этом сообщается в пресс-релизе CAS, который был распространен 9 декабря.

Уточняется, что все дела российских атлетов были объединены в одно.

Финальное решение по данной теме ожидается до 31 января. При этом крайним сроком подачи заявки на участие в Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане является 28 января.

После расследования, проведенного комиссией МОКа во главе с Денисом Освальдом, 43 российских атлета были обвинены в нарушении антидопинговых правил, пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх и лишены завоеванных медалей.