Саночница Иванова прокомментировала свое отстранение от ОИ

Допинг в санном спорте не дает преимущество спортсмену, решающую роль играет инвентарь и техника прохождения трассы. Такую точку зрения высказала российская саночница Татьяна Иванова, пожизненно отстраненная от участия в Олимпийских играх.

«В моем виде спорта допинг не важен, важен инвентарь, на котором ты едешь, важно то, как ты едешь по трассе. Даже если ты быстро стартуешь, то впереди тебя ждет трасса в 1 км», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ТАТЬЯНА ИВАНОВА (@tattiivanova) Дек 23, 2017 at 1:29 PST

Иванова подчеркнула, что никогда в жизни не употребляла запрещенных препаратов, а результаты, которые она демонстрировала, стали плодами 11 лет упорных тренировок.

Россиянка отметила, что намерена обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают! Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и, если нужно будет, я буду готовиться и к четвертой. Но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга!» — заключила Иванова.

Ранее МОК принял решение о пожизненном отстранении Татьяны Ивановой и аннулировании ее результатов на Олимпийских играх в Сочи, где она завоевала серебряную медаль.