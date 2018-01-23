Кремль отреагировал на недопуск Шипулина, Ана и Устюгова на Олимпиаду

В Кремле глубоко сожалеют в связи с отстранением от Олимпийских игр 2018 года российских спортсменов Виктора Ана, Антона Шипулина и Сергея Устюгова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал произошедшее «удручающей новостью» и выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) прояснит свое решение.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОКом осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», –– сказал Песков.

22 января вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что олимпийский чемпион, лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников Сергей Устюгов не получили приглашения от МОКа на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею.

Также стало известно, что к Играм не допущен шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и его партнеры по команде Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

В среду портал iz.ru сообщил, что также МОК не включил в список допущенных российских спортсменов хоккеистов Валерия Ничушкина и Михаила Науменкова, которые уже были включены в предварительный список сборной России по хоккею.

Не допустил олимпийский комитет и спортсменов основного состава сборной РФ по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) началось рассмотрение апелляций российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр.