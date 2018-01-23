Песков надеется, что ситуация с неприглашенными атлетами на ОИ-2018 прояснится

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что МОК прояснит ситуацию с российскими спортсменами, отсутствовавшими в списках приглашенных на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане атлетов. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОКом осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — цитирует пресс-секретаря президента «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке участников Олимпийских игр – 2018, несмотря на то что они не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОКа во главе с Деннисом Освальдом. Также в этом списке отсутствует ряд ведущих хоккеистов сборной России.