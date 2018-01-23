Прямой эфир

Песков надеется, что ситуация с неприглашенными атлетами на ОИ-2018 прояснится

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что МОК прояснит ситуацию с российскими спортсменами, отсутствовавшими в списках приглашенных на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане атлетов. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОКом осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — цитирует пресс-секретаря президента «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке участников Олимпийских игр – 2018, несмотря на то что они не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОКа во главе с Деннисом Освальдом. Также в этом списке отсутствует ряд ведущих хоккеистов сборной России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ОКР потребует от МОКа объяснить недопуск Шипулина и Устюгова к Играм
МОК не комментирует возможный недопуск Ана до Олимпиады-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017