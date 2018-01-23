ОКР потребует от МОКа объяснить недопуск Шипулина и Устюгова к Играм

Олимпийский комитет России (ОКР) потребует объяснений от Международного олимпийского комитета (МОК) из-за недопуска к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане ряда ведущих российских спортсменов, в том числе шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Об этом сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

«Мы сегодня направляем в адрес МОКа официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», — говорится в опубликованном заявлении Станислава Позднякова на сайте комитета.

Он подчеркнул, что указанные спортсмены не фигурировали в расследовании комиссии Дениса Освальда и не были ранее уличены в нарушениях антидопингового заокнодательства. Вице-президент заметил, что исполком МОКа должен объяснить спортсменам причины недопуска к соревнованиям.

Ранее пресс-служба МОКа отказалась комментировать недопуск к Олимпийским играм российского шорт-трекиста Виктора Ана.