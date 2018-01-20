Косачев сравнил позиции МОКа по отношению к КНДР и к России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение МОКа о допуске северокорейских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Ведь могут, когда захотят», — написал сенатор в Facebook.

Он пояснил, что имеет в виду взаимоотношения объединенной корейской команды и МОКа.

«Остается только радоваться за них. И расстраиваться — за нас. За нас с тем же самым МОКом, ищущим формальностей, даже когда есть свобода маневра», — подчеркнул Косачев.

Как сообщал iz.ru, 20 января Международный олимпийский комитет согласовал участие спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Пхеньян и Сеул сформируют объединенную делегацию. Северокорейских атлетов проверят на допинг уже в Олимпийской деревне.