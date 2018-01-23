МОК не комментирует возможный недопуск Ана до Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет комментировать информацию о недопуске к Играм-2018 российского шорт-трекиста Виктора Ана.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МОКа.

В организации добавили, что в скором времени появятся списки допущенных российских спортсменов.

В понедельник «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку на Олимпийские игры в Пхёнчхане.