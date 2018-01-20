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Мутко предсказал итоговое число участников ОИ-2018 из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В окончательный список участников зимних Олимпийских игр войдет около 200 спортсменов из России, считает вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Он уточнил, что предварительно прошли квалификацию или набраны по квотам федераций видов спорта 358 человек. «Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше», — пояснил вице-премьер.

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По вопросу допуска спортсменов из России создана рабочая группа под руководством вице-президента ОКР Станислава Позднякова, которая «активно взаимодействует с МОКом», добавил Мутко.

«Предполагаем, что именно Поздняков и возглавит нашу делегацию на Играх в Южной Корее», — цитирует слова вице-премьера ТАСС.

Напомним, что МОК намерен 27 января выписать персональные приглашения к участию в ОИ-2018 спортсменам из России. 42 атлета из РФ обжаловали решение МОКа об их отстранении, но, видимо, вердикт спортивного арбитража не поспеет к сроку: апелляционная инстанция огласит решения в период с 28 января по 2 февраля 2018 года.

Как сообщал портал iz.ru, 19 января МОК сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут поехать на Игры.

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