CAS примет решение по делам российских атлетов до 2 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решения по делам российских атлетов, которых отстранили от зимней Олимпиады в Южной Корее, в период с 28 января по 2 февраля 2018 года.

До этого момента в Международном конференц-центре Женевы пройдут закрытые слушания.

«CAS заслушает дела 39 из 42 российских спортсменов, которые оспаривали решения, принятые дисциплинарной комиссией МОКа в связи с зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году», — сообщается на сайте CAS.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков и автор доклада о применении допинга на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, как ожидается, выступят в качестве свидетелей по видеосвязи.

Как писал портал iz.ru, 42 российских спортсмена, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, ранее подали иски в CAS.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.