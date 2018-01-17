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CAS примет решение по делам российских атлетов до 2 февраля

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Фото: commons.wikimedia.org/Fanny Schertzer
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Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решения по делам российских атлетов, которых отстранили от зимней Олимпиады в Южной Корее, в период с 28 января по 2 февраля 2018 года.

До этого момента в Международном конференц-центре Женевы пройдут закрытые слушания.

«CAS заслушает дела 39 из 42 российских спортсменов, которые оспаривали решения, принятые дисциплинарной комиссией МОКа в связи с зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году», — сообщается на сайте CAS.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков и автор доклада о применении допинга на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, как ожидается, выступят в качестве свидетелей по видеосвязи.

Как писал портал iz.ru, 42 российских спортсмена, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, ранее подали иски в CAS.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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