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Союз биатлонистов РФ рассказал о проблемах с исками спортсменов в CAS

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Союз биатлонистов России (СБР) рассказал о проблемах с исками российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS). Девять лыжников подали апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении наград и пожизненного запрета участвовать в Олимпийских играх.

В частности, жалобы Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой арбитраж рассмотрит в последнюю очередь. Судьи объяснили это тем, что спортсменки уже завершили карьеру, сообщил президент СБР Александр Кравцов.

Еще шесть исков арбитраж не принял. «МОК не пришел к окончательному заключению, правомочен ли CAS рассматривать подобные апелляции», — пояснил Кравцов. 

Представители МОКа приедут в Москву 22 января. Они должны подготовить свои заключения о возможности обжалования наказания этих шестерых спортсменов, уточняет «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, в декабре СБР частично ограничили в правах. Международный союз биатлонистов (IBU) понизил статус российской организации до временного членства, а восстановление в прежнем статусе перенесено на длительную перспективу.

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