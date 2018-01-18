Zasport представил эскизы нейтральной формы российских олимпийцев

Официальный экипировщик сборной России Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Фотографии были опубликованы в официальном аккаунте компании в Instagram.

В компании отметили, что эскизы нейтральной формы были одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК). Согласно регламенту, экипировка не должна содержать символику России.

Основные цвета формы — серый, красный и белый. Также на ней будет размещен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

Публикация от ZASPORT (@zasport) Янв 18, 2018 at 3:12 PST

Как писал портал iz.ru, сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 по решению МОКа. К соревнованиям будут допущены отдельные российские атлеты, которые смогут доказать свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов. Спортсмены будут выступать под олимпийским флагом.