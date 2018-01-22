Шипулин стал девятым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин Антон Шипулин занял девятое место в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Последний день мирового первенства он завершил с тремя штрафными кругами.

На масс-старт 21 января вышли также россияне Александр Логинов и Антон Бабиков, которые заняли 18 и 24 места соответственно.

Первым в гонке стал француз Мартен Фуркад. Вторым финишировал норвежец Тарьей Бё. Третьим стал его соотечественник Эрленн Бьонтегорд, пишет газета «Спорт-Экспресс».

В общем зачете Кубка мира лидирует Фуркад, в его активе 834 очка. Вторую строчку занимает норвежец Йоханнес Бё, который отстает от него на 54 очка. Третьим идет словенский биатлонист Яков Фак — 467 очков.

Россиянин Антон Шипулин занимает четвертую позицию, в его активе 460 очков.