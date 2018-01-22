Слушания в CAS по делу российских спортсменов начались без участия атлетов

Рассмотрение апелляций российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр началось в Спортивном арбитражном суде (CAS) в отсутствие самих атлетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в CAS.

«Заседание началось без присутствия спортсменов. Возможно, они присоединятся к слушаниям во второй половине дня. Слушания начались с того, что адвокаты российских спортсменов представили суду свои доводы», –– рассказал источник агентства.

На слушаниях в Женеве рассмотрят дела 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр в Сочи. Слушания продлятся до 27 января.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане и аннулировал результаты 43 российских спортсменов по Олимпиаде-2014, помимо этого, атлетов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

Позднее российской команде разрешили принять участие в зимней Олимпиаде-2018 не в полном составе и под олимпийским флагом.