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МОК сократил пул возможных участников Олимпиады-2018 от России

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Christophe Moratal
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Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры (ОИ) в Южной Корее. Однако этот список не является окончательным.

Те атлеты, которые остались в пуле, должны и далее проходить допинг-тесты, а их пробы – проверяться. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность участия в соревнованиях.

Приглашения на зимние Олимпийские игры могут быть выписаны 27 января 2018 года, сообщается на официальном сайте международной организации.

Отмечается, что в предварительный список не входят российские спортсмены, которых МОК пожизненно отстранил от ОИ за якобы нарушение антидопинговых правил на играх в Сочи.

Как сообщал портал iz.ru, 42 атлета из РФ подали иски на решение Международного олимпийского комитета в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ожидается, что инстанция огласит решения по делам российских атлетов в период с 28 января по 2 февраля 2018 года.

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