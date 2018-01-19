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Россияне сдали в декабре в два раза больше допинг-проб, чем другие атлеты

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Фото: TASS/Christian Charisius
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Российских спортсменов в ноябре и декабре 2017 года тестировали на допинг в два раза чаще, чем представителей других стран.

Как сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК), россияне в декабре сдали 593 допинг-пробы.

На второй строчке оказался Китай (281 проба), за ним следуют Германия (269), США и Канада (по 194).

Ранее официальный экипировщик сборной России Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

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