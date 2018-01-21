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Назван предварительный состав женской олимпийской сборной РФ по биатлону

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов озвучил имена биатлонисток, которые попали в предварительную заявку для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.

В список, в частности, включены: Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, сообщает «РИА Новости».

Все эти биатлонистки участвуют в соревнованиях на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Напомним, 7 января женская сборная России заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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