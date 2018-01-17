Биатлонист Бьорндален может выступить на Олимпиаде в спринте

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность представления права восьмикратному олимпийскому чемпиону по биатлону Уле-Эйнару Бьорндалену выступить на Играх 2018 года в в спринтерской гонке.

Как сообщает норвежский телеканал NRK, 43-летний спортсмен может претендовать на участие в спринте, так как является чемпионом Игр 2014 года в Сочи в данной дисциплине.

15 января Национальный олимпийский комитет Норвегии сообщил, что Бьорндален не вошел в состав команды для участия в Олимпиаде в связи с невыполнением критериев отбора.

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