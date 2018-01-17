Бьорндален не смог обогнать время

Союз биатлонистов Норвегии объявил, что главная звезда мирового биатлона последних 20 лет Уле-Эйнар Бьорндален не поедет на Олимпийские игры в Пхенчхане. Поводом для такого решения стало неудачное выступление 44-летнего спортсмена на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. Восьмикратный олимпийский чемпион начиная с декабря ни разу не финишировал на первых 15 местах, а три раза и вовсе оказывался вне очковой зоны — то есть ниже 40-го места. Еще в начале января угроза невыполнения легендарным биатлонистом квалификационных нормативов вызвала широкую дискуссию относительно того, стоит ли вводить Бьорндалена в состав сборной вопреки критериям отбора.

В ряде СМИ и среди экспертов всё это время лидировало мнение, что Бьорндалена стоит отправить в Корею «за былые заслуги», иначе рейтинги Олимпиады стремительно снизятся. Однако в итоге руководство норвежского биатлона поступило согласно формальным критериям.

— Норвежский союз сразу ответил на все вопросы, обозначив приоритеты в пользу сильнейших на данный момент спортсменов — независимо от их званий и регалий, — отметил в беседе с «Известиями» пятикратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов. — Там есть правила игры — официальный отбор. И он стоит выше любых статусов. Никто не рассуждает на тему того, обеднеет ли Олимпиада из-за отсутствия Бьорндалена. Но нам сейчас нужно оглядываться не на проблемы норвежцев и то, как они помогут нам. Нужно рассчитывать на себя и разобраться в неудачах своей сборной и своих биатлонистов. Тот же Антон Шипулин может бороться за самые высокие награды, но он должен перестать допускать чудовищные ошибки, которые его преследуют весь нынешний сезон. И не оглядываться на проблемы других, включая Бьорндалена.

По мнению экспертов, для российских биатлонистов отсутствие легендарного норвежца не должно иметь значения — их перспективы зависят не от его наличия в списке участников.

— Оценивать по Бьорндалену чьи-то шансы в личных гонках — дело неуместное, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — С учетом того, что и у наших спортсменов, и у Уле-Эйнара в этом сезоне дела идут не очень хорошо, чье-либо отсутствие не может повлиять на оценки шансов россиян за без малого месяц до старта Олимпиады. Что касается эстафеты, то здесь норвежцы будут очень сильны, поскольку теперь понятно, кто за них будет бежать. Если бы их руководство до последнего держало команду и самого Бьорндалена в подвешенном состоянии, это могло поспособствовать их неважному психологическому состоянию при подготовке, что дало бы преимущество конкурентам, включая Россию. А сейчас, когда наступила определенность, Норвегия сможет спокойно готовиться к Играм и подойти к главным стартам в хорошем моральном состоянии.

Представлять Норвегию на Олимпиаде будут обладатель Кубка мира-2010/11, олимпийский чемпион-2010 в эстафете Тайрей Бё и его брат Йоханнес, трехкратный чемпион мира, а также четырехкратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира-2009/10 Эмиль Хегле Свендсен. Кроме них, Бьорндалена также обошли Ларс Хильге Биркеланд, Эрленд Овренг Бьонтегорд и Хенрик Л’Абе Лунн.

— Бьорндален очень много сделал для мирового биатлона, он великий спортсмен и человек. Но время не обманешь — фантастика, что он до 44 лет продержался, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин. — Есть жесткие критерии отбора, и норвежцы им следуют неукоснительно. По-человечески обидно, что Олимпиада пройдет без Бьорндалена, но закон есть закон. Главное, что на величии Уле-Эйнара это никак не отразится.

Сам Бьорндален отметил, что пока не решил, будет ли он завершать карьеру по окончании нынешнего сезона, и не исключил попыток побороться за место в сборной на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде.

— В солидном возрасте даже критерии отбора не могут являться гарантией успеха, — подчеркнул Сергей Чепиков. — У меня был случай: в 2007 году я прошел отбор на чемпионат мира, но уехал с этапа из Паклюки, чтобы уступить дорогу молодым и перспективным Максиму Чудову, Ивану Черезову и Николаю Круглову. Было понимание, что они сильнее меня. В результате они выиграли эстафету на чемпионате мира в Антерсельве. Мне тогда 40 лет исполнялось, а Бьорндален вообще показал фантастическую «живучесть», до 44 выступая на высоком уровне.

За свою карьеру Уле-Эйнар Бьорндален завоевал 13 медалей Олимпийских игр, включая восемь золотых — в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Также на его счету 20 побед на чемпионатах мира и шесть выигрышей общих зачетов Кубка мира.

— Я знаю, как концентрированно Бьорндален готовился ко всем своим олимпиадам, — заметил Сергей Чепиков. — Но, видимо, пришло время уступить дорогу другому поколению. Такое случалось и у меня, и у других спортсменов. Нужно с пониманием к этому относиться. Гораздо хуже было бы, попади Уле-Эйнар в команду и не принеси ей должного результата. Поэтому я не стал бы драматично относиться к этой ситуации. Думаю, сам Бьорндален тоже всё понимает.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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