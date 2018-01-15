Норвежский биатлонист Бьорндален пропустит Олимпиаду-2018

Самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не попал в состав олимпийской сборной и пропустит Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане, сообщил один из руководителей Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребё.

«Результаты, показанные Уле Эйнаром Бьорндаленом на Кубке мира, недостаточно хороши. Он, к сожалению, не соответствовал критериям отбора», — приводит «РИА Новости» заявление норвежского спортивного чиновника.

Напомним, ранее тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе поставил Бьорндалену условие участия в Олимпиаде: спортсмен должен был показать хороший результат 10 января в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, однако биатлонист пришел к финишу на 42-м месте. В гонках нынешнего сезона Бьорндален не поднимался выше 18 места.

Как сообщал портал iz.ru, Зигфрид Мазе ранее уже заявлял, что участие Бьорндалена в Олимпиаде под вопросом из-за неудовлетворительных результатов.

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