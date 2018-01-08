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Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на КМ в Оберхофе

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Фото: Global Look Press
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Российские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, гонку выиграла команда Швеции.

Тренерский штаб сборной России выставил на эту гонку Алексея Волкова, Александра Логинова, Антона Бабикова и Антона Шипулина. Российская команда проиграла победителям 2 минуты 32,1 секунды, использовав 16 дополнительных патронов на рубежах и пробежав три штрафных круга, сообщает ТАСС.

За команду Швеции бежали Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем. Для преодоления всех четырех этапов шведам понадобился 1 час 19 минут и 44,1 секунды. Шведы пробежали один штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов.

Стоит отметить, что ход гонки и итоговые результаты сильно зависели от погоды. Перед эстафетой Оберхоф накрыл густой туман, что сделало мишени на огневых рубежах практически неразличимыми для спортсменов, стрельба превратилась в лотерею. Ни одна из команд не смогла избежать штрафных кругов. Так, например, сборная Германии «зашла» сразу на 10 кругов и к финишу пришла только шестой, хотя считалась фаворитом на домашнем этапе Кубка мира.

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