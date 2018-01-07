Прямой эфир

Биатлонистки сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

0
Фото: Global Look Press/Martin Schutt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женская сборная России заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Как сообщает «Газета.ру», россиянки Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт прошли дистанцию за 1 час 13 минут 47,1 секунды.

При этом они использовали пять дополнительных патронов и один раз отправились на штрафной круг.

Победу в гонке одержала команда Франции. Вторыми финишировали немки, третьими — представительницы Швеции.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянка Кайшева победила в спринте на Кубке IBU
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017