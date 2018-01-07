Биатлонистки сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Женская сборная России заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Как сообщает «Газета.ру», россиянки Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт прошли дистанцию за 1 час 13 минут 47,1 секунды.

При этом они использовали пять дополнительных патронов и один раз отправились на штрафной круг.

Победу в гонке одержала команда Франции. Вторыми финишировали немки, третьими — представительницы Швеции.

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