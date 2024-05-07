В Рязанской области произошел пожар на территории усадебного комплекса Баташевых

В Рязанской области произошел крупный пожар на территории усадебного комплекса Баташевых, предварительно, на площади 5 тыс. кв. м. Об этом 7 мая сообщили в МЧС России.

«В поселке Гусь-Железный горит двухэтажное неэксплуатируемое здание усадебного комплекса Баташевых. Предварительно, огонь охватил 5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС отметили, что на данный момент пожар уже локализован. О причинах возгорания не сообщается.

Накануне, 6 мая, сообщалось, что в Смоленске на территории завода произошел крупный пожар. Отмечалось, что возгорание произошло в цехе по производству кирпича. Пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. м. На месте работали 67 специалистов и 23 единицы техники. Открытое горение также было ликвидировано.