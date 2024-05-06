В Смоленске загорелся цех по производству кирпича
В Смоленске спасатели тушат крупный пожар на территории завода, сообщило 6 мая МЧС России в Telegram-канале.
Возгорание произошло в цехе по производству кирпича. Площадь пожара составляет 1500 кв. м.
В ликвидации пожара участвуют 50 специалистов и 14 единиц техники.
Накануне, 5 мая, пожарные ликвидировали открытое горение площадью 1,2 тыс. кв. м на базе отдыха в станице Голубицкая в Темрюкском районе Краснодарского края. Пожар охватил пять нежилых зданий. В тушении огня приняли участие 90 специалистов и 28 единиц техники.