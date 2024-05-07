В Смоленске ликвидировали открытое горение в цехе по производству кирпича
В Смоленске ликвидировали открытое горение в цехе по производству кирпича. Об этом 6 мая в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.
«В Смоленске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится разбор и проливка конструкций», — уточнили ведомстве.
О пожаре на территории завода в Смоленске стало известно ранее в этот день Отмечалось, что возгорание началось в цехе по производству кирпича. Пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. м. На месте работали 67 специалистов и 23 единицы техники.