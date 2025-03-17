В кабмине Израиля заявили о «свободе для журналистов» после ограничения работы Кулюхина

Официальный представитель израильского кабмина Дэвид Менсер заявил, что не располагает «дополнительной информацией» о лидере националистов Степане Бандере, восхваляемом на Украине. Так он ответил 17 марта на вопрос корреспондента «Известий» Никиты Кулюхина, которого ранее отстранили от еженедельных пресс-конференций главы МИД Израиля Гидеона Саара, подчеркнув, что в Израиле «никто не запрещает журналистам задавать вопросы».

«У меня нет никакой дополнительной информации об этом Бандере, о котором вы говорите, и я передам ваш вопрос в министерство иностранных дел, которое, вероятно, сможет ответить на него более полно», — заявил Менсер.

Он добавил, что Израиль — «свободная страна», в которой журналистам не запрещают задавать вопросы.

Журнал The Seventh Eye 16 марта сообщил, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства. Это связано с тем, что на пресс-конференции 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия призывает партнеров в Израиле пересмотреть решение о запрете Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара.