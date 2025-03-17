Песков назвал опасной тенденцией обсуждение отправки контингента НАТО на Украину
Страны Европы, обсуждая размещение контингента НАТО на Украине, только усугубляют первопричины конфликта. Об этом 17 марта заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это абсолютно опасная тенденция», — ответил на соответствующий вопрос Песков.
По его словам, жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением его первопричин.
Днем ранее газета The Times сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании сообщили, что Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.
Британский премьер-министр Кир Стармер 15 марта сообщил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, во Львове и в Одессе.