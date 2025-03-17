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Песков назвал опасной тенденцией обсуждение отправки контингента НАТО на Украину

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Страны Европы, обсуждая размещение контингента НАТО на Украине, только усугубляют первопричины конфликта. Об этом 17 марта заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это абсолютно опасная тенденция», — ответил на соответствующий вопрос Песков.

По его словам, жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением его первопричин.

В стиле милитари: ЕС стал основной проблемой для урегулирования конфликта на Украине
Почему европейские страны заинтересованы в продолжении боевых действий

Днем ранее газета The Times сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании сообщили, что Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.

Британский премьер-министр Кир Стармер 15 марта сообщил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, во Львове и в Одессе.

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