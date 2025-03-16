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СМИ узнали о планах Запада отправить на Украину более 10 тыс. миротворцев
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СМИ узнали о планах Запада отправить на Украину более 10 тыс. миротворцев

Times: на Западе обсуждают план отправки на Украину более 10 тыс. миротворцев
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Фото: Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk
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Союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Об этом 16 марта сообщила газета The Times со ссылкой на источник в британских вооруженных силах.

Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании сообщили, что премьер-министр страны Кир Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска. При этом отмечается, что основную часть, скорее всего, предоставят Франция и Соединенное Королевство.

«Это будет значительная сила со значительным числом стран, предоставляющих войска, и гораздо большей группой, которая будет вносить вклад другими способами», — уточнил источник, отказавшись предоставлять подробности.

Согласно материалу, поставлять оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии под названием «сила растяжки» согласились порядка 35 стран, уточняет «Газета.Ru». Кроме того, отмечается, что Великобритания может отправить в Черное море два списанных минных тральщика, которые подарили Украине в 2023 году, но не смогли передать.

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Стармер 15 марта сообщил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Он уточнил, что Запад будет наращивать украинскую обороноспособность. В том числе Стармер подтвердил, что страны рассматривают вариант размещения на территории Украины военных после окончания конфликта.

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