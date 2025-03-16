СМИ узнали о планах Запада отправить на Украину более 10 тыс. миротворцев
Союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Об этом 16 марта сообщила газета The Times со ссылкой на источник в британских вооруженных силах.
Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании сообщили, что премьер-министр страны Кир Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска. При этом отмечается, что основную часть, скорее всего, предоставят Франция и Соединенное Королевство.
«Это будет значительная сила со значительным числом стран, предоставляющих войска, и гораздо большей группой, которая будет вносить вклад другими способами», — уточнил источник, отказавшись предоставлять подробности.
Согласно материалу, поставлять оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии под названием «сила растяжки» согласились порядка 35 стран, уточняет «Газета.Ru». Кроме того, отмечается, что Великобритания может отправить в Черное море два списанных минных тральщика, которые подарили Украине в 2023 году, но не смогли передать.
Стармер 15 марта сообщил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Он уточнил, что Запад будет наращивать украинскую обороноспособность. В том числе Стармер подтвердил, что страны рассматривают вариант размещения на территории Украины военных после окончания конфликта.