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Макрон назвал три города Украины для возможной отправки военных Запада

Макрон назвал три города на Украине, где Запад хочет разместить своих военных
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Фото: Global Look Press/Mohammad Javad Abjoushak
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Европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, Львове и Одессе. Об этом 15 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

Французский лидер также уточнил, что страны Европы могут сделать это, не приняв в расчет мнение российской стороны.

«Если она (Украина. — Ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России решать, соглашаться на это или нет», — сказал Макрон.

Кроме того, он отметил, что Европейский союз (ЕС) склоняется к варианту отправки по несколько тысяч миротворцев от лица одной страны. Также Макрон уточнил, что войска стран Европы займутся реализацией программ по подготовке военнослужащих и демонстраций. По словам президента Франции, миротворческие силы окажут «долгосрочную поддержку» киевскому режиму.

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В этот же день экс-помощник президента США Джорджа Буша – младшего по России и Евразии Томас Грэм сообщил о том, что соблюдение перемирия между Россией и Украиной сможет контролировать трехсторонняя комиссия с помощью технических средств. При этом он подчеркнул, что никакой потребности в миротворческом контингенте «на земле» не будет — там уже есть российская и украинская армии со своими техническими средствами контроля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта заявила, что Европа планирует направить миротворцев на Украину, что может привести к эскалации ситуации. По ее словам, Россия знает о присутствии западных военнослужащих на Украине с 2015 года. Некоторые из них пребывают в стране под видом инструкторов, советников, добровольцев.

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