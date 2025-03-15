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В США предложили способ контроля соблюдения перемирия на Украине без миротворцев

Экс-помощник президента США Грэм предложил контроль перемирия без миротворцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Соблюдение перемирия между Россией и Украиной сможет контролировать трехсторонняя комиссия с помощью технических средств. Такое мнение 15 марта выразил научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США Джорджа Буша – младшего по России и Евразии Томас Грэм.

«Необходимо создать военную комиссию, где можно было бы поднимать вопросы о потенциальных нарушениях перемирия и решать, кто несет за них ответственность, и, что еще важнее, как сделать так, чтобы такие инциденты не происходили в будущем», — сказал он в интервью РБК.

При этом он подчеркнул, что никакой потребности в миротворческом контингенте «на земле» не будет — там уже есть российская и украинская армии со своими техническими средствами контроля.

«Думаю, что будет намного лучше, если этот вопрос так и останется за украинцами, русскими и американцами [без привлечения миротворцев из третьих стран]», — отметил эксперт.

Грэм добавил, что, по его мнению, режим прекращения огня, вероятно, будет соблюдаться при наличии политической воли у сторон. При этом, как указывает «Газета.ru», перед началом перемирия Россия, Украина и США должны будут согласовать фактическую линию, вдоль которой прекратятся военные действия.

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Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине. При этом он поинтересовался, не будет ли киевский режим использовать 30-суточное перемирие в свою пользу — продолжатся ли в это время принудительная мобилизация украинцев и военная поддержка Украины Западом. Также российский лидер задался вопросом о том, как будет организован контроль и верификация и какими будут гарантии соблюдения условий перемирия.

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