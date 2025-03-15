Стармер анонсировал встречу союзников для обсуждения плана по миротворцам на Украине

Военнослужащие соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Об этом 15 марта сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Наши военные встретятся в четверг (20 марта. — Ред.) на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать четкие и надежные планы по поддержке мирного соглашения и обеспечению безопасности Украины в будущем», — заявил он по итогам видеоконференции с западными лидерами.

Стармер добавил, что Запад будет наращивать обороноспособность Украины. Также страны готовятся к реализации планов так называемой коалиции желающих в случае заключения мирного соглашения. Кроме того, он подтвердил, что страны рассматривают вариант размещения на Украине военных после окончания конфликта.

«Я выразил готовность Соединенного Королевства играть ведущую роль в этом деле и заявил, что, если потребуется, это будут войска на земле и самолеты в небе», — заявил Стармер.

Британский премьер отметил разные возможности стран и подчеркнул, что обсуждения ведутся в отношении того, что сможет предоставить «коалиция желающих». По его словам, сначала необходимо заключить сделку, после которой возникает вопрос о прекращении огня на возможный период, а впоследствии — о крепком мире, при котором необходимы меры безопасности.

Журнал The National Interest 4 марта сообщил, что Стармер намерен отправить войска на Украину, чтобы применить пятую статью устава НАТО, согласно которой остальные члены альянса будут обязаны вмешаться в конфликт. По словам журналистов, так британский премьер хочет втянуть США в украинский кризис.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» 5 марта заявил, что Соединенные Штаты не станут поддерживать Великобританию, если Лондон решит ввести войска на Украину, а Россия нанесет по ним удар.