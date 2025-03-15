Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
Спорт
Команда Специальной Олимпиады РФ заняла призовые места на соревнованиях в Италии
Армия
ВС России уничтожили дроном «Форпост» технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Меркель назвала Россию огромной и сильной страной
Армия
Минобороны РФ изменит нормы снабжения имуществом штурмовиков
Спорт
Туск выразил недовольство из-за поражения теннисистки Швентек от Андреевой
Мир
Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа
Армия
Военные РФ сообщили о массовом отходе ВСУ из Суджи без обеспечения себе прикрытия
Мир
Додик заявил о готовности к сделке по редкоземельным металлам с Трампом
Мир
Премьер-министр Венгрии потребовал недопуска Украины в ЕС
Армия
ВС России в ЛНР уничтожили украинскую бронетехнику расчетами FPV-дронов
Мир
В Сербии задержали угрожавшего взорвать резиденцию президента мужчину
Мир
К протестующим в Сербии присоединилась колонна из 100 тракторов
Мир
Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили с Алиевым межгосударственные отношения
Мир
Мать с двумя сыновьями ворвались в лицей во Франции с ножом
Мир
Китайский истребитель потерпел крушение во время учений
Мир
Суд в США обязал Starbucks выплатить $50 млн водителю после ожогов горячим кофе
Сюжет:

Стармер анонсировал встречу союзников для обсуждения плана по миротворцам на Украине

Стармер: западные страны обсуждают детали отправки войск на Украину
0
EN
Фото: REUTERS/Leon Neal
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Военнослужащие соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Об этом 15 марта сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Наши военные встретятся в четверг (20 марта. — Ред.) на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать четкие и надежные планы по поддержке мирного соглашения и обеспечению безопасности Украины в будущем», — заявил он по итогам видеоконференции с западными лидерами.

Стармер добавил, что Запад будет наращивать обороноспособность Украины. Также страны готовятся к реализации планов так называемой коалиции желающих в случае заключения мирного соглашения. Кроме того, он подтвердил, что страны рассматривают вариант размещения на Украине военных после окончания конфликта.

«Я выразил готовность Соединенного Королевства играть ведущую роль в этом деле и заявил, что, если потребуется, это будут войска на земле и самолеты в небе», — заявил Стармер.

Британский премьер отметил разные возможности стран и подчеркнул, что обсуждения ведутся в отношении того, что сможет предоставить «коалиция желающих». По его словам, сначала необходимо заключить сделку, после которой возникает вопрос о прекращении огня на возможный период, а впоследствии — о крепком мире, при котором необходимы меры безопасности.

Пришли по-английски: Лондон снова пытается сорвать урегулирование конфликта на Украине
Что Великобритания выигрывает от продолжения кризиса и может ли Стармер влиять на Трампа

Журнал The National Interest 4 марта сообщил, что Стармер намерен отправить войска на Украину, чтобы применить пятую статью устава НАТО, согласно которой остальные члены альянса будут обязаны вмешаться в конфликт. По словам журналистов, так британский премьер хочет втянуть США в украинский кризис.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» 5 марта заявил, что Соединенные Штаты не станут поддерживать Великобританию, если Лондон решит ввести войска на Украину, а Россия нанесет по ним удар.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025