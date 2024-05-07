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Рекрутинговые сервисы рассказали о резком росте вакансий для знающих китайский

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Спрос на специалистов со знанием китайского языка со стороны работодателей вырос, сообщили «Известиям» в крупнейших рекрутинговых сервисах.

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Количество вакансий для соискателей, владеющих китайским, на сервисе SuperJob выросло за год на 63%. Владение этим языком на разговорном или свободном уровне повышает средний заработок специалиста на 18–20%.

«Китайский язык занимает второе место в пятерке наиболее востребованных на российском рынке труда иностранных языков, уступая только английскому», — добавили в сервисе.

На hh.ru в I квартале этого года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка выросло на 70%. Только за три месяца компании опубликовали для них более 9 тыс. предложений по всей стране.

На сервисе «Авито Работа» в апреле этого года число вакансий для соискателей, владеющих китайским языком, выросло в 3,2 раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, рассказал директор категории «Офисные профессии» Кирилл Пшеничных.

«Развитие торговых отношений между Россией и Китаем, а также появление китайских инвесторов на российском рынке приводят к тому, что компании активнее ищут менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами, знающих китайский язык», — пояснил он.

В I квартале этого года самыми востребованными специалистами со знанием китайского стали репетиторы и преподаватели, переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители. Также часто искали менеджеров внешнеэкономической деятельности и ассистентов руководителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Со знанием в дело: спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос на 63%

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