Со знанием в дело: спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос на 63%

Рекрутинговые агентства в этом году отмечают в России резкое повышение спроса на сотрудников, владеющих китайским языком, — на 63%. В вузах добавляют: растет и количество желающих его изучать — молодежь стимулируют к этому карьерные перспективы и возможность пройти стажировку за рубежом. Людей постарше интересуют туризм и китайская медицина, полагают эксперты. Сегодня в специалистах со знанием китайского языка особенно нуждаются транспортно-логистические компании, промышленные предприятия и бизнес-посредники.

Желанные кадры

Спрос со стороны работодателей на специалистов со знанием китайского языка растет, подтвердили «Известиям» в крупнейших рекрутинговых сервисах. Так, по данным SuperJob, количество вакансий для таких соискателей выросло за год на 63%. Владение китайским языком на разговорном или свободном уровне повышает средний заработок специалиста на 18–20%, добавили в сервисе.

— Китайский сейчас занимает второе место в пятерке наиболее востребованных на российском рынке труда иностранных языков, уступая только английскому, — рассказали «Известиям» представители SuperJob. — Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место.

Только в апреле этого года число вакансий, в которых компании указывают владение китайским языком, выросло на сервисе «Авито Работа» в 3,2 раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, добавил директор категории «Офисные профессии» Кирилл Пшеничных.

На hh.ru в первом квартале этого года количество вакансий для специалистов со знанием китайского в России выросло на 70%. Только за три месяца компании опубликовали для них более 9 тыс. предложений по всей стране.

— Самая высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве и Санкт-Петербурге. В пятерку лидеров также вошли Московская область, Приморский край и Новосибирская область, — рассказали в сервисе.

На Дальнем Востоке спрос на специалистов со знанием китайского языка в первом квартале 2024 года и вовсе вырос на 77% по сравнению с прошлым годом. Причиной роста стал «разворот на Восток» российской внешнеполитической и экономической деятельности, полагают hh.ru.

— Учитывая сильную восточную языковую школу, российские и зарубежные компании часто ищут сотрудников именно в регионах ДФО, — рассказали в сервисе. — Спрос растет не только на специалистов по логистике, переводчиков или закупщиков, но и на ассистентов, экономистов, инженеров, юристов.

В первом квартале этого года самыми востребованными стали переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.

На SuperJob наиболее часто искали также менеджеров внешнеэкономической деятельности и ассистентов руководителей.

— Больше всего в специалистах со знанием китайского языка сегодня нуждаются транспортно-логистические компании, организации, оказывающие услуги B2B, и промышленные предприятия, — добавили там.

Китайский язык также часто требуется на позиции репетитора и преподавателя, добавил Кирилл Пшеничных.

— Развитие торговых отношений между Россией и Китаем и появление китайских инвесторов на российском рынке приводят к тому, что компании активнее ищут менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами, знающих китайский язык, — пояснил он.

Средние предлагаемые зарплаты для специалистов, владеющих китайским языком, выросли, по его словам, на 13% за год.

— Если в апреле прошлого года компании предлагали новым специалистам в среднем 72 592 рубля в месяц при полном рабочем дне, то в этом году — 82 233 рубля в месяц. Преподавателям китайского языка предлагают 55–100 тыс. рублей в месяц в зависимости от опыта специалиста и часов работы, — пояснил он.

Переводчикам китайского языка с высшим образованием и большим опытом готовы платить от 80 тыс. рублей в месяц при полном рабочем дне. Опытным менеджерам по продажам со знанием китайского языка работодатели предлагают 70–120 тыс. рублей в месяц при полном рабочем дне.

По данным hh.ru, соискателям со знанием китайского предлагают в среднем 98 тыс. рублей. На Дальнем Востоке и в Москве эта сумма выше: 100–115 тыс. рублей.

Впрочем, и это не предел: на SuperJob для специалистов со знанием китайского языка есть предложения с зарплатой от 140 тыс. до 170 тыс. рублей.

От школьника до пенсионера

Бурный рост интереса к изучению китайского языка фиксируют и российские университеты. Так, за последние два года количество студентов Российского университета дружбы народов, желающих изучать китайский язык, выросло более чем в два раза.

— При этом на гуманитарных и филологических направлениях китайский выбирают от 10 до 17% студентов в зависимости от образовательной программы, — сообщила «Известиям» представитель вуза.

По данным Минобрнауки, в 2022 году его изучали 22 тыс. студентов, а в этом учебном году их число выросло до 27 тыс. В основном они учатся на гуманитарных направлениях, таких как «наука об обществе», «гуманитарные науки», «образование и педагогические науки». Получить знание китайского возможно в 134 университетах.

В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) подтвердили, что интерес к китайскому на программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» стабильно растет.

— Например, в 2022-м показатель количества студентов, которые изучают китайский, вырос на 42%. В 2023 году рост составил еще 12,7% по сравнению с 2022 годом, — отметили в вузе.

По оценкам руководителя Школы иностранных языков НИУ ВШЭ Екатерины Колесниковой, изучающих китайский в бакалавриате стало вдвое больше.

— Многие студенты выбирают его третьим иностранным, — отметила она. — Кроме того, на программах дополнительного профессионального образования спрос на китайский язык также увеличился примерно в два раза.

В Минобрнауки указали, что программы по изучению китайского и его применению в работе есть в большинстве субъектов России. Изучают его будущие специалисты не только по Китаю и языкам, но и по логистике и стратегическому управлению цепями поставок.

— Интерес к китайскому языку среди студентов российских вузов высокий. В перспективе это положительно скажется на дальнейшем двустороннем сотрудничестве между Россией и Китаем, — заверили в министерстве.

В качестве причин интереса к языку Екатерина Колесникова называет активное развитие бизнеса, перспективы образования и стажировок в Китае.

При этом россияне более старшего поколения, по ее словам, охотно берутся учить язык. Эксперт связывает это с интересом к туризму и традиционной китайской медицине.