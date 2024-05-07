Эксперт указал на обострение Западом рисков столкновения РФ и НАТО в Прибалтике
Страны Запада специально обостряют риски военного столкновения России и НАТО в Прибалтике, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
По его мнению, Североатлантический альянс, вероятно, увеличит интенсивность военных учений в регионе в дальнейшем, хотя он и не заинтересован в чрезмерном наращивании войск в этих странах.
«РФ настойчиво подталкивают к мысли, что ей обязательно нужно вторгнуться в Прибалтику, и тогда у Запада будут основания ответить. Я считаю, всё, что происходит в Прибалтике, носит провокационный характер с целью побудить Россию откликнуться на обострение. НАТО будет стараться усилить свою активность в Прибалтике, например, повысить интенсивность учений, однако серьезно увеличивать военный контингент в альянсе не станут», — сказал он.
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Огонь до поражения: Прибалтика повышает риски военного столкновения НАТО и РФ