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Поворот на бундесвер: зачем Германия перебрасывает в Литву армейскую бригаду

В Вильнюс прилетели 20 немецких солдат
Фото: Global Look Press/Björn Trotzki
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Германия начала перебрасывать в Литву свою армейскую бригаду, первые 20 военнослужащих прилетели в Вильнюс. Ожидается, что всего в республике разместятся 5 тыс. немецких солдат, стороны потратят на это €800 млн. В целом Литва активно милитаризуется, республика закупает дополнительное вооружение, раздувает оборонный бюджет, реформирует систему армейского призыва. Подробности — в материале «Известий».

Как дома

Германия начала перебрасывать в Литву свою армейскую бригаду, первые 20 солдат прилетели в Вильнюс в начале апреля. Известно, что прибывшие будут готовить инфраструктуру к приему следующих пополнений, а также займутся налаживанием диалога с литовским командованием. Ожидается, что к концу нынешнего года численность немецкого контингента увеличится до 150 человек.

Полевой брифинг подразделения бундесвера перед учениями

Полевой брифинг подразделения бундесвера перед учениями

Фото: Bundeswehr

В ходе торжественной церемонии в вильнюсском аэропорту министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас не скрывал радости. «Никакой враг с востока теперь даже не подумает протестировать пятую статью НАТО. Мы сделаем всё возможное, чтобы немецкие солдаты чувствовали себя как дома. Размещение бригады на постоянной основе становится реальностью, я убежден, что это необратимый процесс», — отметил он. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал произошедшее великим и важным событием для бундесвера.

Известно, что всего в Литву собираются перебросить 5 тыс. немецких солдат и обслуживающего персонала, процесс передислокации должен закончиться к 2027 году. На вооружении бригады будут новейшие версии танков Leopard 2А и БМП Puma. Соединение разместится на двух полигонах — около деревни Руднинкай на границе с Белоруссией и в городке Рукла в центре страны. Ожидается, что примерно треть немецких солдат приедут со своими семьями.

Подразделение ВС Германии отрабатывает ведение боя в лесу

Подразделение ВС Германии отрабатывает ведение боя в лесу

Фото: Bundeswehr

Переброска контингента оценивается в €800 млн, при этом Берлин и Вильнюс пока не договорились о том, кто обеспечит финансирование. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил только, что первые прибывшие солдаты снимут жилье за свой счет, а центральный офис оплатит литовская сторона. «В остальном мы всё еще находимся в процессе разделения затрат», — пояснил он.

БМП Puma ведет огонь по условному противнику во время учений

БМП Puma ведет огонь по условному противнику во время учений

Фото: flickr.com

Российская сторона при этом реагирует на происходящее предельно серьезно. «Продолжается нагнетание напряженности, создание очагов опасности у наших границ. Это, конечно, потребует от нас специальных мер по обеспечению безопасности», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о создании немецкой военной базы.

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Что известно о милитаризации

В целом Литва стремительно милитаризуется, в частности, постоянно растут расходы на армию. Так, в нынешнем году на оборонные нужды планируют потратить €2 млрд госсредств, то есть 2,7% ВВП страны. Для сравнения: в 2020 году военные расходы были в два раза ниже. Всего в ближайшие 10 лет Литва намерена потратить на оборону €23 млрд.

Танки Leopard 2 во время учений на одном из полигонов в Германии

Танки Leopard 2 во время учений на одном из полигонов в Германии

Фото: Bundeswehr

Собственных средств бюджета для этого не хватает, поэтому власти ищут источники дополнительных доходов, все идеи сводятся к тому, что за возросшие амбиции придется заплатить гражданам страны. «Я думаю, нам нужно применить смешанный подход. Для временных или разовых проектов подойдут кредиты от наших зарубежных партнеров. Для проектов, которые продолжаются и требуют постоянных финансовых ресурсов, подойдет идея налога на оборону», — рассуждал президент страны Гитанас Науседа.

Литва также активно закупает западное оружие. В январе сейм одобрил приобретение немецких танков Leopard 2 на сумму €2 млрд. Предполагается, что прибалтийская республика будет платить частями до 2030 года и получит 40 единиц техники, которые составят отдельный танковый батальон. Кроме того, Вильнюс договорился о закупке восьми установок РСЗО HIMARS и боеприпасов, сумма контракта — €495 млн. Литва также намерена получить ЗРК NASAMS, вертолеты Black Hawk, партии беспилотников Switchblade, американских внедорожников и армейских вездеходов.

Учебный пуск ракеты зенитно-ракетного комплекса NASAMS

Учебный пуск ракеты зенитно-ракетного комплекса NASAMS

Фото: commons.wikimedia.org

Вильнюс также многое делает для развития военного производства на своей территории. В начале апреля литовский парламент одобрил поправки, которые упрощают работу западных оружейных концернов. Речь, в частности, идет о том, что производители смогут строить свои заводы без согласования с муниципальными властями, с минимумом разрешительной документации. Министр экономики Аушрине Армонайте на этом фоне сообщила, что в ближайшее время будет подписано соглашение с немецким концерном Rheinmetall о строительстве завода боеприпасов, идут также переговоры с производителями из США, Франции и других стран.

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Увеличивается и численность вооруженных сил. Так, в конце прошлого года литовский парламент в первом чтении одобрил реформу армейского призыва. Планируется, что студенты лишатся отсрочек, молодые люди уже с 17 лет будут проходить медкомиссию. Чиновники также часто говорят, что призыв должен стать всеобщим, пока, впрочем, сохраняется прежняя система, при которой новобранцев выбирают по жребию. Кроме того, в республике говорят о расширении Союза стрелков (военизированного ополчения). Сейчас в организации состоят 14 тыс. человек, в ближайшие годы численность доведут до 30–50 тыс.

Вертолеты UH-60 Black Hawk производства США на авиабазе на Аляске

Вертолеты UH-60 Black Hawk производства США на авиабазе на Аляске

Фото: commons.wikimedia.org

Проводится и соответствующая информационная политика. В литовских СМИ регулярно выходят публикации об угрозах столкновения с Россией. Одной из центральных тем последнего времени стало оборудование убежищ на случай бомбардировок. Так, советник президента по вопросам безопасности Кестутис Будрис говорил, что мест в бункерах хватит только каждому третьему литовцу, в планах создание укрытий для 60% населения. В армейском руководстве при этом стараются не подогревать истерические настроения, отмечают, что прямо сейчас война республике не угрожает, «у границ скоплений войск не фиксируется».

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Что говорят эксперты

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что немецкую дивизию не случайно перебрасывают именно в Литву.

— Республика обладает самой большой армией в Прибалтике. Если в Эстонии и Латвии численность вооруженных сил не превышает 10 тыс. человек, то в Литве показатель достигает 30 тыс. Соответственно, ставку решено сделать на тех, кто уже обладает определенным потенциалом. Кроме того, на границе Литвы и Польши расположен стратегический Сувалкский коридор. В случае его гипотетического захвата страны Балтии будут отрезаны от союзников по НАТО, — объясняет эксперт.

Мотострелковая бригада бундесвера на марше

Мотострелковая бригада бундесвера на марше

Фото: Bundeswehr

Он добавляет, что российскому командованию следует серьезно отнестись к милитаризации балтийской республики.

— Любое размещение войск НАТО около наших границ вызывает настороженность. Думаю, наша военная разведка внимательно отслеживает все военные приготовления. Если в Прибалтике задумают какую-то провокацию, то ничем хорошим для инициаторов это не закончится, — уверен Глазунов.

Рабочие устанавливают проволочное заграждение на контрольно-пропускном пункте «Лаворишкес» на белорусско-литовской границе

Рабочие устанавливают проволочное заграждение на контрольно-пропускном пункте «Лаворишкес» на белорусско-литовской границе

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Политолог Всеволод Шимов напоминает, что Литва граничит и с Россией, и с Белоруссией, протяженность линии соприкосновения достигает почти 1 тыс. км.

— Это еще одна причина укрепления Вооруженных сил. При этом в Балтийском регионе более серьезную опасность представляет не Литва, а Польша. Под командованием Варшавы сейчас 150 тыс. военнослужащих, в ближайшее время численность армии хотят довести до 300 тыс. В целом налицо милитаризация региона. Это не значит, что завтра или послезавтра начнутся какие-то боевые действия, но напряженность будет нарастать, — говорит он.

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