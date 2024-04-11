Поворот на бундесвер: зачем Германия перебрасывает в Литву армейскую бригаду

Германия начала перебрасывать в Литву свою армейскую бригаду, первые 20 военнослужащих прилетели в Вильнюс. Ожидается, что всего в республике разместятся 5 тыс. немецких солдат, стороны потратят на это € 800 млн. В целом Литва активно милитаризуется, республика закупает дополнительное вооружение, раздувает оборонный бюджет, реформирует систему армейского призыва. Подробности — в материале «Известий».

Как дома

Германия начала перебрасывать в Литву свою армейскую бригаду, первые 20 солдат прилетели в Вильнюс в начале апреля. Известно, что прибывшие будут готовить инфраструктуру к приему следующих пополнений, а также займутся налаживанием диалога с литовским командованием. Ожидается, что к концу нынешнего года численность немецкого контингента увеличится до 150 человек.

Полевой брифинг подразделения бундесвера перед учениями Фото: Bundeswehr

В ходе торжественной церемонии в вильнюсском аэропорту министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас не скрывал радости. « Никакой враг с востока теперь даже не подумает протестировать пятую статью НАТО. Мы сделаем всё возможное, чтобы немецкие солдаты чувствовали себя как дома. Размещение бригады на постоянной основе становится реальностью, я убежден, что это необратимый процесс», — отметил он. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал произошедшее великим и важным событием для бундесвера.

Известно, что всего в Литву собираются перебросить 5 тыс. немецких солдат и обслуживающего персонала, процесс передислокации должен закончиться к 2027 году. На вооружении бригады будут новейшие версии танков Leopard 2А и БМП Puma. Соединение разместится на двух полигонах — около деревни Руднинкай на границе с Белоруссией и в городке Рукла в центре страны. Ожидается, что примерно треть немецких солдат приедут со своими семьями.

Подразделение ВС Германии отрабатывает ведение боя в лесу Фото: Bundeswehr

Переброска контингента оценивается в € 800 млн, при этом Берлин и Вильнюс пока не договорились о том, кто обеспечит финансирование. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил только, что первые прибывшие солдаты снимут жилье за свой счет, а центральный офис оплатит литовская сторона. «В остальном мы всё еще находимся в процессе разделения затрат», — пояснил он.

БМП Puma ведет огонь по условному противнику во время учений Фото: flickr.com

Российская сторона при этом реагирует на происходящее предельно серьезно. «Продолжается нагнетание напряженности, создание очагов опасности у наших границ. Это, конечно, потребует от нас специальных мер по обеспечению безопасности», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о создании немецкой военной базы.

Что известно о милитаризации

В целом Литва стремительно милитаризуется, в частности, постоянно растут расходы на армию. Так, в нынешнем году на оборонные нужды планируют потратить €2 млрд госсредств, то есть 2,7% ВВП страны. Для сравнения: в 2020 году военные расходы были в два раза ниже. Всего в ближайшие 10 лет Литва намерена потратить на оборону €23 млрд.

Танки Leopard 2 во время учений на одном из полигонов в Германии Фото: Bundeswehr

Собственных средств бюджета для этого не хватает, поэтому власти ищут источники дополнительных доходов, все идеи сводятся к тому, что за возросшие амбиции придется заплатить гражданам страны. «Я думаю, нам нужно применить смешанный подход. Для временных или разовых проектов подойдут кредиты от наших зарубежных партнеров. Для проектов, которые продолжаются и требуют постоянных финансовых ресурсов, подойдет идея налога на оборону», — рассуждал президент страны Гитанас Науседа.

Литва также активно закупает западное оружие. В январе сейм одобрил приобретение немецких танков Leopard 2 на сумму €2 млрд. Предполагается, что прибалтийская республика будет платить частями до 2030 года и получит 40 единиц техники, которые составят отдельный танковый батальон. Кроме того, Вильнюс договорился о закупке восьми установок РСЗО HIMARS и боеприпасов, сумма контракта — €495 млн. Литва также намерена получить ЗРК NASAMS, вертолеты Black Hawk, партии беспилотников Switchblade, американских внедорожников и армейских вездеходов.

Учебный пуск ракеты зенитно-ракетного комплекса NASAMS Фото: commons.wikimedia.org

Вильнюс также многое делает для развития военного производства на своей территории. В начале апреля литовский парламент одобрил поправки, которые упрощают работу западных оружейных концернов. Речь, в частности, идет о том, что производители смогут строить свои заводы без согласования с муниципальными властями, с минимумом разрешительной документации. Министр экономики Аушрине Армонайте на этом фоне сообщила, что в ближайшее время будет подписано соглашение с немецким концерном Rheinmetall о строительстве завода боеприпасов, идут также переговоры с производителями из США, Франции и других стран.

Увеличивается и численность вооруженных сил. Так, в конце прошлого года литовский парламент в первом чтении одобрил реформу армейского призыва. Планируется, что студенты лишатся отсрочек, молодые люди уже с 17 лет будут проходить медкомиссию. Чиновники также часто говорят, что призыв должен стать всеобщим, пока, впрочем, сохраняется прежняя система, при которой новобранцев выбирают по жребию. Кроме того, в республике говорят о расширении Союза стрелков (военизированного ополчения). Сейчас в организации состоят 14 тыс. человек, в ближайшие годы численность доведут до 30–50 тыс.

Вертолеты UH-60 Black Hawk производства США на авиабазе на Аляске Фото: commons.wikimedia.org

Проводится и соответствующая информационная политика. В литовских СМИ регулярно выходят публикации об угрозах столкновения с Россией. Одной из центральных тем последнего времени стало оборудование убежищ на случай бомбардировок. Так, советник президента по вопросам безопасности Кестутис Будрис говорил, что мест в бункерах хватит только каждому третьему литовцу, в планах создание укрытий для 60% населения. В армейском руководстве при этом стараются не подогревать истерические настроения, отмечают, что прямо сейчас война республике не угрожает, «у границ скоплений войск не фиксируется».

Что говорят эксперты

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что немецкую дивизию не случайно перебрасывают именно в Литву.

— Республика обладает самой большой армией в Прибалтике. Если в Эстонии и Латвии численность вооруженных сил не превышает 10 тыс. человек, то в Литве показатель достигает 30 тыс. Соответственно, ставку решено сделать на тех, кто уже обладает определенным потенциалом. Кроме того, на границе Литвы и Польши расположен стратегический Сувалкский коридор. В случае его гипотетического захвата страны Балтии будут отрезаны от союзников по НАТО, — объясняет эксперт.

Мотострелковая бригада бундесвера на марше Фото: Bundeswehr

Он добавляет, что российскому командованию следует серьезно отнестись к милитаризации балтийской республики.

— Любое размещение войск НАТО около наших границ вызывает настороженность. Думаю, наша военная разведка внимательно отслеживает все военные приготовления. Если в Прибалтике задумают какую-то провокацию, то ничем хорошим для инициаторов это не закончится, — уверен Глазунов.

Рабочие устанавливают проволочное заграждение на контрольно-пропускном пункте «Лаворишкес» на белорусско-литовской границе Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Политолог Всеволод Шимов напоминает, что Литва граничит и с Россией, и с Белоруссией, протяженность линии соприкосновения достигает почти 1 тыс. км.