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Вся прибалтийская рать: для чего Литве реформа армейского призыва

Вильнюс отменит отсрочки для студентов вузов
Фото: Getty Images/Sean Gallup
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Литовский сейм предварительно одобрил реформу армейского призыва. Среди главных изменений отмена отсрочек для студентов и увеличение срока альтернативной службы. Министерство обороны страны рассчитывает в результате изменений увеличить число призывников с нынешних 4 тыс. до 5 тыс. в год. В целом Литва активно милитаризуется: раздувается оборонный бюджет, закупается новое оружие, размещаются дополнительные контингенты НАТО. «Известия» разбирались в ситуации.

Что произошло

Литовский парламент в первом чтении одобрил реформу армейского призыва. Законопроект поддержали 72 депутата, 25 воздержались, один выступил против. Главное изменение — отмена отсрочек для студентов, теперь их собираются призывать на общих основаниях. Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что по новой модели все молодые люди в 17 лет будут проходить медосмотр. Если подростка признают годным, то он начнет службу после окончания школы.

Действующие студенты будут служить, посещая курсы подготовки младших командиров или вступая в добровольческие силы национальной обороны. Кроме того, они смогут приостановить обучение и пройти военную службу в обычном режиме. «Вооруженным силам нужны люди как с высшим, так и со специальным образованием. Наш долг — увеличить число подготовленных к обороне граждан», — заявил Анушаускас.

армия Литвы
Фото: Getty Images/Paulius Peleckis

Кроме того, предполагается увеличить продолжительность альтернативной службы с 10 до 12 месяцев. Еще одно изменение коснется тех, кого признали негодным по состоянию здоровья. Эти люди смогут заявить о своем желании пойти в армию, тогда командование определит продолжительность и форму службы.

Министерство обороны рассчитывает в результате реформы увеличить число призывников с нынешних 4 тыс. до 5 тыс. в год. «Наша нынешняя инфраструктура способна вместить дополнительное количество личного состава без больших затрат. Она может вместить еще примерно тысячу человек, но о дальнейшем увеличении придется подумать», — говорит Анушаускас.

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Что еще известно о милитаризации

В целом Литва активно милитаризуется. Так, заметно растет оборонный бюджет, за последние три года он увеличился вдвое. План на 2023 год предусматривал выделение на военные нужды 2,5% ВВП, что больше минимального размера, установленного в странах НАТО (2%). Бюджет на 2024 год предполагает траты на уровне 2,7% ВВП, то есть €1,9 млрд госсредств и еще €135 млн за счет банковских взносов.

РСЗО HIMARS

РСЗО HIMARS

Фото: Global Look Press/Senior Airman Beaux Hebert

В республике при этом рассчитывают на дальнейший рост затрат. Так, глава минобороны Анушаускас заявлял, что в ближайшие 10 лет Вильнюс выделит на военные нужды €23 млрд. Для этого власти планируют в том числе ввести новый оборонный налог. Председатель парламентского комитета по нацбезопасности Лауринас Касчюнас обещает в январе провести консультации с представителями минфина.

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Кроме того, Литва активно закупает новое вооружение. Крупнейшей сделкой должно стать приобретение немецких танков Leopard на сумму €2 млрд. Соответствующий протокол о намерениях Вильнюс уже отправил в Германию. Предполагается, что прибалтийская республика будет платить частями до 2030 года, на обозначенную сумму приобретет 40 единиц техники, которые составят отдельный танковый батальон. В рамках контракта Германия будет также обучать литовские экипажи и поставлять боеприпасы и запчасти.

В конце 2022 года Вильнюс подписал соглашение о покупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего планируется приобрести восемь установок, в комплекте с ними поступят боеприпасы, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Прибытие первых РСЗО ожидается в следующем году, стоимость контракта — €495 млн.

Беспилотник Switchblade

Беспилотник Switchblade

Фото: Global Look Press/James Berglie

Литва также договорилась о покупке зенитно-ракетного комплекса средней дальности NASAMS, сумма сделки составляет €200 млн, закупленное оборудование Вильнюс получит в 2026 году. Кроме того, заключены контракты на закупку 500 бронированных вездеходов JLTV, 300 армейских внедорожников Oshkosh Defense, четырех вертолетов Black Hawk и боевых беспилотников Switchblade.

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Реконструируется армейская инфраструктура, в частности модернизируется авиабаза Зокняй в окрестностях Шяуляя. Сейчас на аэродроме размещается несколько истребителей НАТО, которые ежедневно патрулируют небо в Прибалтике. В дальнейшем авиабаза будет принимать большие воздушные подразделения. Для этого в Зокняе сооружаются дополнительные ангары для вертолетов и транспортных самолетов, переделывается рулежная дорожка, создается новая взлетно-посадочная полоса. Ожидается, что все работы завершат в 2026 году.

Параллельно Вильнюс готовится принять дополнительные зарубежные контингенты. Так, в декабре министерства обороны Литвы и Германии утвердили план по размещению на территории прибалтийской республики бригады бундесвера, то есть 4,8 тыс. военных и 200 человек обслуживающего персонала. В состав соединения войдут в том числе 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн — Вестфалия. Ожидается, что межправительственное соглашение стороны подпишут в первой половине 2024 года, а переброска бригады завершится к 2027 году.

Размещение бригад бундесвера на территории Польши в рамках укрепления обороны государств Балтии и Польши

Размещение бригад бундесвера на территории Литвы в рамках укрепления обороны Прибалтики и Польши

Фото: Getty Images/Sean Gallup

Наконец, регулярными стали масштабные военные учения НАТО. В декабре в Литве прошли тренировки специалистов по информационной безопасности, сценарием предусматривалась ситуация, имитировавшая международный конфликт. В ноябре состоялись военные учения бригадного уровня, со стороны Литвы участвовали мотопехотное соединение «Жемайтия», инженерный батальон имени Юозаса Виткуса, соединения добровольцев и силы ВМС. В ноябре также прошли маневры с участием литовского и немецкого спецназов.

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Что говорят эксперты

Политолог Всеволод Шимов отмечает, что литовские политики считают свою страну форпостом западного мира, неким рубежом на границах с Россией и Белоруссией.

— С одной стороны, это привычный для них идеологизированный взгляд. С другой стороны, в этом подходе есть определенный прагматизм. Такое позиционирование позволяет Литве и другим прибалтийским странам повышать свой вес, свою значимость в рамках НАТО и ЕС, благодаря этому получать от западных структур больше денег и больше внимания, — подчеркивает он.

Литовские пограничники

Литовские пограничники

Фото: Getty Images/picture alliance

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин говорит, что экономика стран Балтии сильно пострадала от разрыва с Россией и Белоруссией, а собственной промышленности в регионе практически не осталось.

— В таких условиях остается надеяться на поступления от США и Евросоюза. Просто так Вашингтон и Брюссель давать денег не будут, для получения средств прибалтам приходится постоянно демонстрировать приверженность антироссийской политике, — утверждает эксперт.

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