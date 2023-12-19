Зоны без ответственности: какие военные базы Финляндия передает США

Россия впервые со времен Великой Отечественной войны столкнется с ситуацией, когда потенциальный противник будет контролировать оба берега Финского залива и сможет запереть в нем наш флот. Так эксперты оценили главную опасность, возникающую в результате подписания Финляндией и США соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. В распоряжение американцев попадут 15 объектов, среди которых четыре базы ВВС, одна военно-морская база и пять военных хранилищ. Военные США появятся в том числе на острове Руссаре — именно оттуда удобно контролировать вход в Финский залив. Каким может быть ответ России на такую ситуацию — в материале «Известий».

«Не конечная точка, а новый шаг»

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) между Финляндией и США подписано 18 декабря в Вашингтоне. Оно предусматривает передачу американцам части военной инфраструктуры соседнего с Россией государства. По данным «Известий», совместная работа над текстом соглашения велась с августа 2022 года, окончательный текст был согласован в октябре 2023 года и утвержден правительством Финляндии 27 ноября. Документу предстоит пройти ратификацию в парламенте республики.

— Тесное оборонное сотрудничество Финляндии с Соединенными Штатами восходит к началу 1990-х годов, и DCA было бы невозможно без этой долгой истории. Подписание DCA это не конечная точка, а новый шаг на пути к еще более тесному сотрудничеству между оборонными администрациями Финляндии и США. Финляндия не одна защищает себя, она делает это как союзник по НАТО и вместе с Соединенными Штатами , — заявил министр обороны Антти Хакканен.

Фото: Global Look Press/US Joint Staff

«Известия» ознакомились с текстом соглашения. В 36-страничном документе подробно прописаны правовые вопросы, связанные с пребыванием в Финляндии американского персонала и имущества. В распоряжение американцев попадут 15 военных объектов. Среди них четыре базы ВВС (Куопио – Риссала, Рованиеми, Тампере – Пирккала, Ювяскюля – Тиккакоски), пять военных хранилищ и штаб-квартира погранслужбы. В совместном пользовании ВМС США и Финляндии окажутся военно-морская база Упинниеми и гарнизон в Киркконумми, включая остров Руссаре — оттуда удобно контролировать вход в Финский залив.

Беспрепятственный доступ на эти объекты получат военнослужащие США, гражданский персонал, члены их семей, сотрудники фирм-подрядчиков. По запросу американского командования финские власти должны организовать беспрепятственный доступ и к объектам, которые в представленный перечень не входят, включая автотрассы, морские порты и аэродромы на всей территории страны.

Оговаривается, что силы США могут беспрепятственно (уведомив финскую сторону) перевозить и хранить военное оборудование, запасы и материальные средства на согласованных объектах и территориях . Информации о размещении американского ядерного оружии или его носителях в документе не содержится.

Финляндия не будет требовать у военнослужащих США паспорта и визы для въезда. Это же касается гражданского персонала, членов семей и поставщиков американской армии.

В договоре указывается, что военные власти США имеют право привлекать собственные силы правопорядка для обеспечения безопасности своих объектов. В соглашении отдельно указывается, что финская сторона фактически отказывается от уголовного преследования на общих основаниях в отношении американских военнослужащих и гражданского персонала. Для этого прописана особая процедура.

Фото: Global Look Press/Spc. Elizabeth MacPherson

Кроме того, США откроют на территории Финляндии свои военные почтовые отделения. «Официальная почта вооруженных сил США не подлежит проверке, обыску или аресту», — говорится в документе. Также, согласно договору, военнослужащие ВС США могут ввозить и вывозить из страны валюту в любом количестве.

«Проблем не было, теперь будут»

В интервью телеканалу «Россия» 17 декабря Владимир Путин заявил, что Россия адекватно отреагирует на новые военные угрозы нашему государству на северо-западном направлении. По словам президента, все споры с Финляндией были разрешены в середине ХХ века, и до вступления этого государства в НАТО у России с финнами были теплые и добрососедские отношения.

— Проблем не было, теперь будут, потому что мы там будем создавать теперь Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения, — заявил Владимир Путин.

До недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилось, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Все эти инициативы надо рассматривать как часть плана с задачей запереть нашу страну в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря, — считает он. — Мы видим, что это собираются делать, действуя как со стороны Прибалтики, так и со стороны Финляндии. По такому же плану в 1941 году гитлеровцы запирали наш флот в Финском заливе. Теперь это пытаются повторить. Финская армия не представляет опасности — это опереточные силы. Но надо понимать, что на ее территорию придут силы НАТО.

По словам эксперта, российской армии придется разворачивать на границе с Финляндией как минимум корпус, а скорее — армию «с силами ПВО и всем остальным необходимым».

Фото: REUTERS/MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA/Sipa USA

— Это достаточно большая северная группировка, — отметил он. — Южнее придется стратегически решать прибалтийский вопрос. Думаю, в случае военного конфликта будет поставлена задача очистить Прибалтику, чтобы получить контроль над побережьем и обеспечить нам проход по морю к Калининграду.

Вступление Финляндии в НАТО и развертывание на территории республики американских военных баз создает серьезную военную угрозу для России, так как Кольский полуостров — это место базирования стратегических ядерных сил и западные ворота Северного морского пути, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. При этом новая стратегия российской армии в регионе, по его мнению, будет отличаться от времен холодной войны.

— В СССР северо-западное направление прикрывала 6-я армия со штабом в Петрозаводске, с тремя полными мотострелковыми дивизиями и несколькими кадрированными соединениями, — напомнил он. — Задача была успешно наступать на всем Скандинавском полуострове в случае войны с НАТО. Сейчас вряд ли имеет смысл разворачивать большой компонент сухопутных войск, основная угроза будет с воздуха.

По словам Ильи Крамника, Россия будет наращивать в регионе группировку Воздушно-космических сил, противовоздушной и противоракетой обороны. Для этого вполне достаточно законсервированных аэродромов и баз советской эпохи, таких как авиабаза Килпъявр. Также, по мнению эксперта, с учетом прекращения действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе Россия может разместить на северо-западе несколько ракетных бригад, оснащенных комплексами средней и меньшей дальности, гарантирующих уничтожение баз НАТО в Финляндии и Швеции в случае начала войны с блоком.

Другой опасностью Илья Крамник назвал контроль НАТО за обоими берегами Финского залива. С подобной военной ситуации Россия не сталкивалась со времен Великой Отечественной войны. По его мнению, наращивание корабельной группировки Балтийского флота в данном случае не приведет к усилению боевых возможностей. Необходимо развернуть сухопутную группировку у границы с Прибалтикой, где есть все возможности для ведения успешных наступательных действий для соединения с Калининградским оборонительным районом и разблокирования Финского залива .

Силы обороны Финляндии состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил. По данным ежегодника The Military Balance 2023, выпускаемого Международным институтом стратегических исследований, действующие вооруженные силы Финляндии насчитывают 19,2 тыс. человек (13,4 тыс. в сухопутной армии, 3,1 тыс. во флоте и 2,7 тыс. в воздушных силах); в резерве находятся 238 тыс. человек. В случае войны численность нарастят до 280 тыс.