 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ нанесла ответные удары на запуск снарядов из Сирии
Мир
Депутат Верховной рады допустила мобилизацию женщин на Украине
Мир
Bloomberg узнало о точной дате исчерпания средств США для Украины
Мир
Норвегия усилит военное содействие в Красном море для защиты кораблей
Мир
Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин
Мир
Умер сорвавший рекордный джекпот миллионер из Британии
Мир
Захарова заявила об ответных мерах России на санкции ЕС
Мир
Постпредство РФ указало на подрыв экономики стран ЕС из-за санкций
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил последнюю группу эвакуированных из сектора Газа россиян
Мир
Дания уделит внимание Украине в качестве председателя NORDEFCO
Мир
В США заявили о пополнении своих запасов остатками средств для ВСУ
Мир
СМИ сообщили о жалобах бойцов ВСУ на растущее уныние на фронте
Мир
Foreign Policy написал об ущемлении прав русскоязычных на Украине
Мир
СМИ сообщили о разработке новой стратегии мобилизации на Украине
Мир
Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
/

Зоны без ответственности: какие военные базы Финляндия передает США

Эксперты назвали главные угрозы от появления американских соединений в соседей с Россией стране
Фото: Global Look Press/Cpl. Adam Henke
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия впервые со времен Великой Отечественной войны столкнется с ситуацией, когда потенциальный противник будет контролировать оба берега Финского залива и сможет запереть в нем наш флот. Так эксперты оценили главную опасность, возникающую в результате подписания Финляндией и США соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. В распоряжение американцев попадут 15 объектов, среди которых четыре базы ВВС, одна военно-морская база и пять военных хранилищ. Военные США появятся в том числе на острове Руссаре — именно оттуда удобно контролировать вход в Финский залив. Каким может быть ответ России на такую ситуацию — в материале «Известий».

«Не конечная точка, а новый шаг»

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) между Финляндией и США подписано 18 декабря в Вашингтоне. Оно предусматривает передачу американцам части военной инфраструктуры соседнего с Россией государства. По данным «Известий», совместная работа над текстом соглашения велась с августа 2022 года, окончательный текст был согласован в октябре 2023 года и утвержден правительством Финляндии 27 ноября. Документу предстоит пройти ратификацию в парламенте республики.

— Тесное оборонное сотрудничество Финляндии с Соединенными Штатами восходит к началу 1990-х годов, и DCA было бы невозможно без этой долгой истории. Подписание DCA это не конечная точка, а новый шаг на пути к еще более тесному сотрудничеству между оборонными администрациями Финляндии и США. Финляндия не одна защищает себя, она делает это как союзник по НАТО и вместе с Соединенными Штатами, — заявил министр обороны Антти Хакканен.

флаги
Фото: Global Look Press/US Joint Staff

«Известия» ознакомились с текстом соглашения. В 36-страничном документе подробно прописаны правовые вопросы, связанные с пребыванием в Финляндии американского персонала и имущества. В распоряжение американцев попадут 15 военных объектов. Среди них четыре базы ВВС (Куопио – Риссала, Рованиеми, Тампере – Пирккала, Ювяскюля – Тиккакоски), пять военных хранилищ и штаб-квартира погранслужбы. В совместном пользовании ВМС США и Финляндии окажутся военно-морская база Упинниеми и гарнизон в Киркконумми, включая остров Руссаре — оттуда удобно контролировать вход в Финский залив.

Беспрепятственный доступ на эти объекты получат военнослужащие США, гражданский персонал, члены их семей, сотрудники фирм-подрядчиков. По запросу американского командования финские власти должны организовать беспрепятственный доступ и к объектам, которые в представленный перечень не входят, включая автотрассы, морские порты и аэродромы на всей территории страны.

Оговаривается, что силы США могут беспрепятственно (уведомив финскую сторону) перевозить и хранить военное оборудование, запасы и материальные средства на согласованных объектах и территориях. Информации о размещении американского ядерного оружии или его носителях в документе не содержится.

Финляндия не будет требовать у военнослужащих США паспорта и визы для въезда. Это же касается гражданского персонала, членов семей и поставщиков американской армии.

В договоре указывается, что военные власти США имеют право привлекать собственные силы правопорядка для обеспечения безопасности своих объектов. В соглашении отдельно указывается, что финская сторона фактически отказывается от уголовного преследования на общих основаниях в отношении американских военнослужащих и гражданского персонала. Для этого прописана особая процедура.

солдаты США
Фото: Global Look Press/Spc. Elizabeth MacPherson

Кроме того, США откроют на территории Финляндии свои военные почтовые отделения. «Официальная почта вооруженных сил США не подлежит проверке, обыску или аресту», — говорится в документе. Также, согласно договору, военнослужащие ВС США могут ввозить и вывозить из страны валюту в любом количестве.

Бунт на корабле: Эстония хочет осложнить России судоходство на Балтике
Таллин собирается расширить зону контроля в Финском заливе

«Проблем не было, теперь будут»

В интервью телеканалу «Россия» 17 декабря Владимир Путин заявил, что Россия адекватно отреагирует на новые военные угрозы нашему государству на северо-западном направлении. По словам президента, все споры с Финляндией были разрешены в середине ХХ века, и до вступления этого государства в НАТО у России с финнами были теплые и добрососедские отношения.

— Проблем не было, теперь будут, потому что мы там будем создавать теперь Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения, — заявил Владимир Путин.

Встречный в курсе: грозит ли Балтфлоту эскадра Британии из 20 кораблей
ВМФ России готовятся сопровождать силы НАТО на дальних подступах

До недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилось, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Все эти инициативы надо рассматривать как часть плана с задачей запереть нашу страну в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря, — считает он. — Мы видим, что это собираются делать, действуя как со стороны Прибалтики, так и со стороны Финляндии. По такому же плану в 1941 году гитлеровцы запирали наш флот в Финском заливе. Теперь это пытаются повторить. Финская армия не представляет опасности — это опереточные силы. Но надо понимать, что на ее территорию придут силы НАТО.

По словам эксперта, российской армии придется разворачивать на границе с Финляндией как минимум корпус, а скорее — армию «с силами ПВО и всем остальным необходимым».

морская пехоты США
Фото: REUTERS/MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA/Sipa USA

— Это достаточно большая северная группировка, — отметил он. — Южнее придется стратегически решать прибалтийский вопрос. Думаю, в случае военного конфликта будет поставлена задача очистить Прибалтику, чтобы получить контроль над побережьем и обеспечить нам проход по морю к Калининграду.

Вступление Финляндии в НАТО и развертывание на территории республики американских военных баз создает серьезную военную угрозу для России, так как Кольский полуостров — это место базирования стратегических ядерных сил и западные ворота Северного морского пути, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. При этом новая стратегия российской армии в регионе, по его мнению, будет отличаться от времен холодной войны.

— В СССР северо-западное направление прикрывала 6-я армия со штабом в Петрозаводске, с тремя полными мотострелковыми дивизиями и несколькими кадрированными соединениями, — напомнил он. — Задача была успешно наступать на всем Скандинавском полуострове в случае войны с НАТО. Сейчас вряд ли имеет смысл разворачивать большой компонент сухопутных войск, основная угроза будет с воздуха.

«Финляндия стала фронтиром НАТО»
Эксперты оценили вероятность эскалации на границе республики с Россией

По словам Ильи Крамника, Россия будет наращивать в регионе группировку Воздушно-космических сил, противовоздушной и противоракетой обороны. Для этого вполне достаточно законсервированных аэродромов и баз советской эпохи, таких как авиабаза Килпъявр. Также, по мнению эксперта, с учетом прекращения действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе Россия может разместить на северо-западе несколько ракетных бригад, оснащенных комплексами средней и меньшей дальности, гарантирующих уничтожение баз НАТО в Финляндии и Швеции в случае начала войны с блоком.

Другой опасностью Илья Крамник назвал контроль НАТО за обоими берегами Финского залива. С подобной военной ситуации Россия не сталкивалась со времен Великой Отечественной войны. По его мнению, наращивание корабельной группировки Балтийского флота в данном случае не приведет к усилению боевых возможностей. Необходимо развернуть сухопутную группировку у границы с Прибалтикой, где есть все возможности для ведения успешных наступательных действий для соединения с Калининградским оборонительным районом и разблокирования Финского залива.

345345345

Силы обороны Финляндии состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил. По данным ежегодника The Military Balance 2023, выпускаемого Международным институтом стратегических исследований, действующие вооруженные силы Финляндии насчитывают 19,2 тыс. человек (13,4 тыс. в сухопутной армии, 3,1 тыс. во флоте и 2,7 тыс. в воздушных силах); в резерве находятся 238 тыс. человек. В случае войны численность нарастят до 280 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир