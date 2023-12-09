Бунт на корабле: Эстония хочет осложнить России судоходство на Балтике

Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который позволит останавливать и досматривать суда за пределами территориальных вод страны. Если документ одобрят, то Таллин сможет контролировать часть нейтральных вод, через которые российские корабли выходят в Балтийское море. «Известия» разбирались в ситуации.

Что предлагают в Эстонии

Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который позволит останавливать и досматривать суда за пределами территориальных вод страны. Речь идет о введении так называемой прилежащей зоны, которая будет простираться на 12 морских миль (22 км) от официальной морской границы. В сумме территориальные воды и прилежащая зона будут заканчивается на расстоянии 24 морских миль (44 км) от берега.

Если инициативу одобрят, то возникнет опасный кризис. Дело в том, что эстонские пограничники смогут перекрыть часть нейтральных вод, по которым российские корабли сейчас следуют из портов Ленинградской области в Балтийское море. Фактически речь пойдет об ограничении работы российских портов, попытке запереть Россию в Финском заливе.

Морской порт в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Глава юридического отдела министерства обороны Лаури Крийса говорит, что в случае введения прилежащей зоны пограничники смогут пресекать различные нарушения. «Таможня, налоги, иммиграция, санитарная сфера, защита исторических объектов», — перечисляет он. При этом чиновник подчеркивает, что пограничники получат право останавливать и досматривать не только суда-нарушители, но и те плавсредства, которые вызовут подозрение. Получается, под неким случайным предлогом они смогут применить принудительные меры к любому гражданскому кораблю.

Авторы инициативы ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, которая позволяет государству ввести прилежащую зону. Раньше Эстония этой возможностью не пользовалась, но теперь якобы возникло больше угроз. «Балтийское море стало ареной гибридной войны, которая процветает благодаря серым зонам в сфере права. Чем больше серых зон закроют прибрежные государства, тем меньше будет возможностей для ведения гибридной войны», — рассуждает эстонский эксперт Александр Лотт.

В министерстве обороны при этом уклончиво говорят о том, когда могут принять законопроект. «Сначала нам надо согласовать внутренние решения, сделать собственные выводы. Потом будем договариваться с другими эстонскими ведомствами, далее обсудим с союзниками и партнерами», — говорит Крийса.

Что происходит в Балтийском море

В Эстонии не первый раз рассуждают о блокаде Финского залива. В августе прошлого года министр обороны страны Ханно Певкур заявил, что Таллин и Хельсинки могут объединить свои системы береговой противоракетной обороны. По его словам, ракеты единой системы смогут насквозь простреливать Финский залив, что якобы позволит закрыть водоем для российских военных кораблей. В результате Балтийское море превратится во внутреннее море НАТО.

Финляндия поднимает якорь корабля рядом с поврежденной трубой Балтийского моря Фото: Global Look Press/IMAGO/Eero Vabamägi

В январе нынешнего года глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу впервые заговорил о создании прилежащей зоны. «Я считаю это важным шагом в укреплении безопасности, потому что таким образом у нас будет лучшее представление о том, что происходит в нашем прибрежном районе», — говорил он. Сам Рейнсалу о России в данном контексте не упоминал. Но неофициальные представители Таллина объясняли, что введение прилежащей зоны поможет строже следить за соблюдением антироссийских санкций.

В МИД России тогда призывали Эстонию соблюдать морское право. «Прибрежные государства могут устанавливать прилежащую зону. Но в соответствии с Конвенцией ООН это не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству. Разумеется, если эстонская сторона будет действовать в рамках правового поля», — говорила представитель МИД Мария Захарова. В свою очередь, посол РФ в Эстонии Владимир Липаев предполагал, что в прибалтийских СМИ раздувают идею о введении прилежащей зоны, чтобы «придать самим себе значимости».

После этого дискуссии на время прекратились, но с новой силой разгорелись в октябре, когда произошла авария на трубопроводе Balticconnector. Ряд СМИ тогда ожидаемо написали, что к происшествию причастна Россия. Позже выяснилось, что газопровод, скорее всего, зацепил якорь китайского судна, а поврежденным оказался и российский подводный кабель связи.

Финляндия расследует предполагаемую диверсию на газопроводе Balticconnector Фото: REUTERS/Estonian Navy Handout

Тем не менее авария стала поводом для нового витка антироссийских заявлений и инициатив. «Если подтвердится ответственность России или другой страны… Хотя маловероятно, что другой страны… Я бы сказал, что будет обсуждаться вопрос, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. При этом многие эксперты отметили, что попытка перекрыть Балтику неизбежно обернется «военным инцидентом».

В Финляндии после аварии на газопроводе провели сразу пять военных учений. Наиболее интересными стали маневры Freezing Winds, в ходе которых военнослужащие НАТО учились ставить минные заграждения и высаживать на Балтике морской десант. В свою очередь, Швеция в начале декабря заключила с США соглашение о военном сотрудничестве. По документу, Стокгольм разрешает американской стороне использовать 17 своих военных объектов, среди них две военно-морские базы.

Что говорят эксперты

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что пока разговоры о введении прилежащей зоны похожи на информационную провокацию.

Военно-морские учения НАТО в Балтийском море Фото: REUTERS/Janis Laizans

— Вероятно, этот вброс делается, чтобы проверить реакцию России. Но нельзя исключать, что закон действительно примут. Это вызовет определенные проблемы, для свободного прохода останется небольшая полоска нейтральных вод со стороны Финляндии. Если же аналогичный закон примут и в Хельсинки, то ситуация заметно ухудшится. Я напомню, что в международном праве незаконный досмотр корабля и блокада порта рассматривается как casus belli, как повод для войны. Надеюсь, что наши соседи отдают себе в этом отчет, — говорит он.

Политический аналитик Александр Носович говорит, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас хочет стать генсеком НАТО, законопроект о прилежащей зоне использует для саморекламы.