Подстрекатели: НАТО увеличивает свое присутствие на территории Эстонии

США отправили в Эстонию взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и пехотную роту. В настоящее время на территории Эстонской Республики формируются структуры для дивизии НАТО, которая будет автономна от местных вооруженных сил. Подробности — в материале «Известий».

«Добро пожаловать, американцы!»

Прибытие американских войск рассматривается властями Эстонии как настоящий праздник. «Пехотная рота и взвод HIMARS прибудут в Эстонию до Рождества. Это решение демонстрирует неизменную приверженность США безопасности нашего региона и значительно укрепляет оборонную позицию НАТО», — торжественно сообщил в начале декабря эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Решение о развертывании сил США в Эстонии было принято на прошедшем в Мадриде в прошлом году саммите НАТО. Прибывшая американская пехотная рота размещена в расположении 2-й бригады Сил обороны Эстонии (в городе Выру), а взвод HIMARS — в 1-й бригаде (в военном городке Тапа). «Взвод HIMARS будет сотрудничать с различными подразделениями. И их можно будет увидеть по всей Эстонии, особенно на учениях «Весенний шторм», — сказал на пресс-конференции командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Подстрекатели РСЗО HIMARS во время презентации на военной базе Тапа, Эстония, 6 января 2023 года Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Прибытие американских ракетных установок в Таллине считают тем более важным, так как в декабре прошлого года Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) заключил с Агентством сотрудничества в области безопасности США (DCSA) соглашение о закупке РСЗО M142 HIMARS производства американского концерна Lockheed Martin. Общая стоимость контракта превышает $200 млн — в эту цену входят шесть пусковых установок с боеприпасами, средства связи, обучение, логистика и обслуживание систем на протяжении всего срока эксплуатации. Контракт предполагает поставку ракет с дальностью стрельбы 70–300 км. Помимо Эстонии HIMARS также приобретут Латвия и Литва.

По словам Херема, переброска американских HIMARS позволит изучить и отработать применение комплекса в условиях Эстонии. «Для нас важно, что подразделения нашего ключевого союзника — США — ознакомились с местным ландшафтом и процедурами наших войск для улучшения операционной готовности», — сказал Херем. Он сообщил, что эстонские военные опробуют HIMARS на учениях «Весенний шторм» — испытания пройдут на острове Сааремаа. «Мы считаем, что это сейчас лучшая локация для стрельбы из HIMARS», — сказал офицер Сил обороны Каарель Мяэсалу.

Дивизия НАТО на территории Эстонии

Недавно Певкур сообщил, что Вооруженные силы Эстонии и США будут сотрудничать в деле формирования на территории этой прибалтийской республики дивизионной структуры НАТО. Ее создание вытекает из новой военной доктрины страны, о которой в преддверии нового года рассказал канцлер эстонского министерства обороны Кусти Сальм. Доктрина эта характеризуется формулировкой «сдерживание через недопущение». Канцлер минобороны пояснил: «План состоит в том, чтобы эта дивизия была бы обучена, реально присутствовала бы, была бы интегрирована, знала каждый уголок Эстонии, имела бы в своем распоряжении вооружение, снаряжение и всё остальное».

По словам Сальма, Таллин заключил соглашения с британцами о наличии подготовленных войск. Также он рассказал о том, что Эстония резко увеличила свое военное финансирование. «В бюджет гособороны на следующие четыре года поступит дополнительно €1,6 млрд государственных денег. Если подсчитать вклад союзников, эта цифра составляет около €2 млрд. Львиная доля идет на увеличение резерва боеприпасов и на потенциал ведения стрельбы с закрытых позиций — возможность влиять на противника на расстоянии, возможность создавать стратегические дилеммы для противника и значительно повышать ему стоимость нападения на Эстонию», — пояснил канцлер.

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Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм говорит, что штаб дивизии НАТО заработает в Эстонии в ближайшее время. По его мнению, необходимость создания этой дивизии обусловлена всей логикой устройства командования НАТО. Пальм пояснил, что данная дивизия будет являться «подразделением тактического звена, целью которого является отражение и ликвидация противника, восстановление контроля над оккупированными районами и вынос боевых действий за пределы своей территории».

Штаб дивизии будет состоять не менее чем из 100 военных специалистов разных профилей. Он разместился в Таллинне, а его рабочими языками стали эстонский и английский. Согласно нынешним планам, из эстонских частей в состав дивизии НАТО войдут 1-я пехотная бригада, 2-я пехотная бригада, батальон логистики и батальон штаба и связи. Степень же конкретного участия в дивизии других стран НАТО пока уточняется — но известно, что они сформируют 3-ю пехотную бригаду. «Процесс создания дивизии начат, ведутся переговоры со странами-союзниками относительно их вклада. Последний может включать в себя предоставление персонала для штаба дивизии, дополнительных маневренных частей и подразделений боевой поддержки — например, противовоздушной обороны или стрельбы с закрытых позиций», — говорит Пальм.

«Нам нужны комплексы большой дальности!»

Министр обороны Певкур уточняет, что в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями в Эстонии будут размещены подразделения трех ядерных государств НАТО: Великобритании, Франции и США. На настоящий момент в Эстонии помимо американцев и британцев также находятся датские подразделения, военные эксперты из Исландии и военно-воздушные силы Германии.

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В свою очередь, глава эстонской армии Мартин Херем, выступая в эфире национального телевидения, подчеркнул: «Мы — прифронтовая страна. У нас нет возможности играть позади. Наш нос напротив России, а наш хвост всего в 300 км от нее». Херем решительно отверг мнение, что, дабы не провоцировать Россию, Эстонии стоит просто отказаться от своей милитаризации и не оскорблять восточного соседа. «Я лично считаю, что Россия нападет на нас, когда будет знать, что не встретит сопротивления», — сказал глава Сил обороны.

Херем утверждает, что Эстонии просто необходимы зенитно-ракетные комплексы большой дальности. На вопрос же о том, когда в Эстонии будет готова структура управления дивизии НАТО, Херем ответил, что она уже готова. «Люди работают. Большая часть из них из разных штабов, в том числе из нашего главного штаба Сил обороны», — сказал Херем.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с «Известиями» отметила, что Эстония действует в соответствии с идеологией НАТО, согласно которой Россия якобы угрожает альянсу. «Это сомнительная логика или даже ее отсутствие, однако они пользуются таким подходом. Милитаризация же конкретно Эстонии несет, на мой взгляд, двойную функцию. Во-первых, это создание под боком у России «заряженного ружья». Во-вторых, это предназначено для того, чтобы мотивировать соседнюю Финляндию — уж если та задумала вступить в альянс, то должна не отставать в выполнении общих задач НАТО, наращивая «оборонный потенциал». В-третьих, это перераспределение финансовых потоков. Ведь чем больше эстонцы купят тех же HIMARS и прочего американского оружия, тем больше денег получит ВПК США », — считает эксперт.

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В целом, по мнению Ерёминой, всё происходящее укладывается в концепцию психологической войны, призванной пробудить в россиянах чувство страха и заставить их стремиться к примирению к Западом на условиях последнего. «Но тут есть важный нюанс. Из-за общего повышения тревожности и накачки приграничных России регионов оружием могут случаться непредвиденные ситуации и провокации, возникнуть новые точки напряжения — с непредсказуемыми последствиями», — предостерегает профессор.