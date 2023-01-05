Турецкий кульбит: Эрдоган приготовился к сражениям на нескольких фронтах

Турция в последнее время показывает пример того, какой должна быть пресловутая «многовекторность» в исполнении региональной державы, претендующей на большее. Однако экономическая и внутриполитическая ситуация в государстве по-прежнему нестабильна. В этом году страну ждут три важных события: 100-летие Лозаннской конференции, выборы президента и парламента и подведение итогов реализации «Видения-2023», одного из самых амбициозных проектов Реджепа Эрдогана. Эксперты отмечают: вполне возможно, эти события знаменуют вступление Турции в эпоху больших перемен. Подробности — в материале «Известий».

Снаружи успех, а внутри кризис

В 2022 году сложно было представить более успешного политика в Европе, чем Реджеп Тайип Эрдоган. Под его руководством Турция из региональной державы, которой, казалось, суждено вечно стоять у закрытых дверей в ЕС, превратилась в мощного глобального игрока. Минувший год, несмотря на все кризисы, только закрепил достигнутые результаты.

Геополитические амбиции сегодняшней Анкары простираются на три континента. Она является ключевым звеном продовольственной сделки под эгидой ООН, а в будущем — еще и важнейшим энергетическим центром на юге Европы. Без согласования Турции НАТО не может пополнить свои ряды новыми участниками. Сам Эрдоган снискал себе репутацию жесткого рационального политика, который ориентирован исключительно на национальные интересы своего народа и способен мыслить стратегически.

Турецкий кульбит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Однако на внутреннем контуре всё отнюдь не так радужно. В 2010 году Реджеп Эрдоган провозгласил начало реализации программы «Видение-2023» . Она включила в себя список экономических и политических целей, которые Турецкой Республике необходимо достигнуть к своему 100-летию. Среди основных были обозначены кратное увеличение экспорта и подушевого ВВП, снижение безработицы в два раза, а также принятие новой Конституции. Во внешней политике на тот момент премьер-министр Эрдоган объявил о приверженности стратегии под названием «Ноль проблем с соседями».

На сегодня экономическая ситуация в Турции оставляет желать лучшего. Особенно скверно дело обстоит с инфляцией : лира последние годы ушла в крутое пике и в декабре остановилась на отметке 84,39% — предпоследнее место в Европе. Курс турецкой валюты к доллару упал на 27% — худший показатель среди развивающихся рынков. Всему виной нетрадиционная монетарная политика Центробанка, которую лично Эрдоган продвигает вопреки рекомендациям экономистов. Она заключается в снижении ключевой ставки на фоне роста инфляции.

Свою убежденность президент Турции объясняет исключительно политически: «Мы снижаем процентные ставки. Не ждите от меня ничего другого. Как мусульманин я буду продолжать делать то, что требует ислам». Таким образом, экономика страны, на протяжении нескольких лет показывавшая уверенный рост, теперь выглядит потерявшей стабильность. Вероятно, по большинству пунктов, заявленных в «Видении», правительство Эрдогана не сумеет достигнуть целевых показателей в назначенный срок.

Турецкий кульбит Фото: Global Look Press/Alexander Pohl

Появление нового основного закона должно было законодательно зафиксировать идеологическую трансформацию страны. В 2018 году после принятия поправок Турция из парламентской республики превратилась в президентскую. У главы государства значительно расширились полномочия: ничем не ограниченное право назначать министров, распускать парламент по любым основаниям, а также при определенных условиях претендовать на третий срок.

В феврале 2021-го президент Эрдоган объявил о запуске дискуссии о принципиально новой Конституции (в которую будут внесены поправки уже в качестве статей), и только в октябре 2022-го было официально заявлено о начале работы над ее текстом. Будет ли она принята в 2023-м — большой вопрос.

Впереди выборы

Всё это естественным образом сказывается на благосостоянии граждан, а следовательно, и на их политических предпочтениях. В преддверие предвыборной кампании (всеобщее голосование пройдет 18 июня 2023 года) компания Avrasya Research, занимающаяся анализом общественного мнения, опубликовала данные электорального опроса.

Турецкий кульбит Фото: Global Look Press/IMAGO/Altan Gocher/GocherImagery

За главную силу оппозиции, Народно-республиканскую партию (НРП), готовы проголосовать 27% респондентов, за правящую Партию справедливости и развития (ПСР) — 25%. Что касается конкретных кандидатов, то в виртуальном противостоянии Эрдогана и лидера НРП Кемаля Кылычдароглу со счетом 48,2% против 37,5% победил последний. Пока это только цифры. Политический спектр в Турции весьма широк, но оппозиция далека от единства, подчеркивает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

— НРП представляет собой проевропейскую силу, и в случае ее прихода к власти существует определенная вероятность «поворота на Запад». Вместе с тем укрепляет позиции Хорошая партия. Ее лидер Мераль Акшенер является выходцем из националистического движения, что уже говорит о многом. И хотя Акшенер позиционирует себя как центриста, многие ее тезисы соответствуют консервативной повестке, — разъяснила эксперт.

Созданной в 2019 году Партией будущего руководит еще один бывший член команды Эрдогана — экс-министр иностранных дел и глава правительства Ахмет Давотоглу. По словам Алины Сбитневой, он также выступает как прозападный политик, которому, впрочем, не чужды и некоторые исламистские установки.

Турецкий кульбит Председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Давутоглу (справа на переднем плане) принимает участие в церемонии открытия Партии будущего в Анкаре Фото: Global Look Press/Xinhua

— Объединенный для противостояния ПСР «Оппозиционный блок» до сих пор не смог определиться с единым кандидатом на президентских выборах. На какой-то момент стороны согласились с выдвижением мэра Стамбула Экрема Имамоглу, но этот вариант отпал после вынесения ему обвинительного приговора. Очевидно, такая разобщенность в стане оппозиции выгодна Эрдогану. Его позиции по-прежнему достаточно крепки , — резюмировала собеседница издания.

Цена амбиций

Еще больше вопросов вызывает заявленная президентом политика — «ноль проблем с соседями». Активные действия правительства Эрдогана на международной арене аналитики прямо называют проявлением пантюркизма (доктрина объединения тюркских народов) и неоосманизма (идеология возвращения Турции политического влияния в государствах, некогда входивших в Османскую империю). Позиция Анкары в вопросе беженцев, сложные отношения с Ираном, курдский вопрос и армейская операция в Сирии — сомнительный «ноль проблем».

При этом турецкие власти неоднократно публично намекали на готовность добавить к инструментам мягкой силы и военного компонента. В первую очередь это касается традиционно напряженных отношений с Грецией, которые в последние месяцы активно подогреваются с обеих сторон.

Турецкий кульбит Фото: Global Look Press/Marios Lolos

В 2023 году исполняется ровно 100 лет с момента подписания Лозаннского мирного договора. Согласно его условиям, Турция передала Греции контроль практически за всеми островами в Эгейском море . «Мы отдали Греции острова в Эгейском море, крик с которых слышен на нашем берегу. Там есть наши святыни и наши мечети. Мы до сих пор боремся за шельф. Эти проблемы возникли из-за тех, кто сидел за столом в Лозанне и не смог защитить наши права», — заявил по этому поводу Эрдоган.

Пока это еще не территориальные претензии, но уже желание реванша. Ситуация опаснее, чем кажется, и может взорваться в любой момент. Пока в Брюсселе рассуждают о том, как «Россия хочет расколоть НАТО», на южных рубежах альянса может вспыхнуть вооруженный конфликт между странами в него входящими.

Разрешение этого конфликта точно не по зубам Европе, сказал в интервью «Известиям» доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

— В Брюсселе поздно спохватились, так и не поняв, что связкой нитей необходимо заниматься поэтапно всё время. Иначе потом только и останется распутывать накопившиеся клубки противоречий. Или просто смотреть, как Анкара справляется сама, — подытожил эксперт.