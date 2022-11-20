Соединенные Штаты Турции: Анкара нацелилась на страны ОДКБ

Сразу после саммита Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшего в Самарканде, в Турции провели маневры с военными этих стран, часть из которых входит в ОДКБ. В последнее время Анкара всё активнее сотрудничает со среднеазиатскими республиками: поставляет вооружение и боеприпасы, проводит совместные учения. Подробности — в материале «Известий».

Когда мы едины, мы непобедимы

«Солдаты из братских тюркских государств — Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Азербайджана, Казахстана и Киргизии — собрались в Ыспарте, где проходят обучение в рамках «21-го оперативного курса по борьбе с террористами в населенных пунктах», — говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Отмечается, что совместные учения военнослужащие прошли в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). В настоящее время создается структура, способная быстро реагировать на возможные кризисы в странах ОТГ. «Мы едины, и вместе мы сила», — подытожили в оборонном ведомстве.

Эти маневры состоялись сразу после проведения саммита глав государств организации, который накануне прошел в Самарканде. Турецкие СМИ называли этот форум «Соединенными Штатами Турции», а также отмечали, что «Организация турецких государств, производящая товаров и услуг на сумму более $1 трлн и имеющая население 170 млн человек, становится единой страной в военном и политическом отношении».

Соединенные Штаты Турции 1 Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Mustafa Kaya

На этой встрече президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предоставлении Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) статуса наблюдателя в ОТГ. Хотя впоследствии глава МИД Узбекистана Владимир Норов уточнил, что «речи о признании Северного Кипра в качестве независимого государства и быть не может».

По итогам саммита лидеры государств подтвердили «приверженность целям по углублению и расширению сотрудничества на основе общей истории, языка, культуры, традиций и ценностей тюркских народов». В декларации также особенно подчеркивалась ее направленность «на укрепление безопасности и стабильности государств-членов в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права».

Помимо этого, отмечалась решимость ОТГ и дальше продвигать ценности и интересы тюркского мира на региональном и международном уровнях. Достигать этого государства-члены договорились с помощью различных консультаций.

Впрочем, не все страны Организации тюркских государств участвовали в военных маневрах в Ыспарте. Так, от учений воздержались Туркменистан и Узбекистан.

Сотрудничество активизировалось

В последние годы военное сотрудничество между Анкарой и странами Центральной Азии стало более интенсивным. Так, Туркменистан стал одним из крупнейших потребителей турецкого оружия. Киргизия получила в 2022-м беспилотники «Байрактар», а также нелетальное оружие, боеприпасы и средства защиты.

Анкара пообещала Душанбе «углублять сотрудничество в вопросах обороны, военной промышленности, безопасности, а также делиться опытом в области безопасности границ и борьбы с терроризмом».

Не стала исключением и Астана, получавшая оружие, а также подписавшая с Анкарой контракт на производство турецких беспилотников ANKA.

Помимо этого, в Турции постоянно проходят подготовку военные всех государств Центральной Азии.

«Великая армия Турана»

«Намерение Эрдогана сформировать военный альянс, включающий все тюркоязычные страны, вызывает обеспокоенность Москвы», — писали по этому поводу западные издания. Они отмечали, что Анкара считает регион «своим естественным продолжением в этническом, лингвистическом, историческом и религиозном отношении», поэтому пытается укрепить отношения с тюркоязычными странами путем возрождения этнических, языковых и культурных связей. Помимо этого, Турция также полагается на политические и экономические контакты с государствами региона.

На фоне «стремления президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратить ОТГ в военный альянс» вновь заговорили о туранизме. Эта националистическая идеология возникла на закате Османской империи, она основана на создании более тесных связей с регионами, где проживают тюркские народы.

— Между Турцией и странами центральноазиатских государств идет сотрудничество на уровне силовых ведомств, разведки, штабов. Проходит обучение офицеров из всех тюркоязычных республик, включая членов ОДКБ. В первую очередь речь идет о Казахстане. Сама идея создания «армии Турана» в течение многих лет культивируется. Но пока бывшие сограждане из стран бывшего Советского Союза на эту идею не соглашаются, — отмечает в разговоре с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Соединенные Штаты Турции 3 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mustafa Kaya

По его словам, первым против выступил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

— Но и остальные лидеры тоже не горят желанием создавать такую структуру. Удастся ли туркам убедить их, станет ясно позже. Ведь Анкара в этом максимально заинтересована. В основном из-за соображений создания некоего «Великого Турана», у турок это идея фикс, которая существует уже больше ста лет, — отметил тюрколог.

Политолог уверен: пока у Анкары не получается создать «армию Турана» во многом из-за того, что сейчас у республики нет больших финансовых возможностей.

— Но при этом турки стараются по возможности вливать в это деньги. В первую очередь, средства идут на обучение солдат, а также людей, получающих высшее образование. Турки очень стараются, — подытожил специалист.

Внедрение Турции в регион

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков отметил, что на саммите в Самарканде приняли несколько важных документов.

— Помимо руководства по реализации развития ОТГ — «Стратегического документа», страны-участницы договорились об учреждении Тюркского инвестиционного фонда в размере $500 млн. К тому же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усиленном взаимодействии ОТГ в энергетической сфере, отметив стратегически важное расположение стран-участниц на пересечении энергетических и транспортных путей, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

По мнению политолога, в Анкаре осознают, что, несмотря на выгодное положение, государства региона всё же удалены от транспортных связок Мирового океана, а это в свою очередь осложняет выход на новые рынки.

Соединенные Штаты Турции 4 Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaima

— В результате Турецкая Республика умело пользуется ситуацией и закрывает своими инициативами и предложениями недостающие элементы пазла центральноазиатского развития. Как раз в этой связи было анонсировано решение создать единую транспортную систему в рамках ОТГ, — подытожил эксперт.

Специалист отмечает колоссальное влияние Турции в регионе.

— Единая туркоцентричная история, создание тюркского алфавита по турецким правилам, общие туркоцентричные культурные корни — страна целенаправленно на разных уровнях подменяет тюркское турецким. К этому можно добавить плотное научное взаимодействие, а также сотрудничество в сфере торговли, транспорта и энергетики , — полагает Аватков.

При этом эксперт отмечает, что пока сложно говорить о безусловном внедрении республики в регион.

— Так, экономические показатели в рамках ОТГ пока что говорят только о начальном этапе строительства туркоцентричной системы. Например, президент Узбекистана рассказал, что торговля между странами – участницами ОТГ составляет всего 4% от внешнеторгового оборота. Но всё же начало положено, и Турция ловко оплетает среднеазиатские государства, делая связки в перспективе не просто прочными, а скорее монументальными, — резюмировал тюрколог.