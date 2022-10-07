Больше чем блок: что нужно знать об ОДКБ

В октябре 2002 года Организация договора о коллективной безопасности получила устав, приобретя официальный статус и современные черты. В мае 2022 года лидеры стран ОДКБ собрались в Москве на юбилейный саммит, где обсудили перспективы партнерства и растущие провокации со стороны Запада. О военных ресурсах, возможных ответах НАТО и перспективах ОДКБ — в справке «Известий».

Стабилизирующий союз

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан . Сербия и Союзное государство находятся в статусе наблюдателей. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они решили не продлевать партнерство. Узбекистан на время возвращался в ОДКБ в 2006–2012 годах.

Больше чем блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Устав организации был утвержден ровно 20 лет назад — 7 октября 2002 года. В приоритете у организации не военные, а политические средства достижения мира. Однако документ разрешает использовать военные и миротворческие силы партнеров ОДКБ — но только на территориях стран-участниц и только по их предварительному запросу. При этом миротворцы не остаются в стране на неопределенный срок, а покидают ее сразу по завершении миссии. Этим, как не раз заявляли в Кремле, ОДКБ существенно отличается от других альянсов.

Кроме того, государствам-партнерам запрещено размещать на своей территории военные базы третьих стран и вступать с ними в союзы без согласия остальных участников, а также разворачивать военные действия против партнеров.

Высшим политическим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности, в который входят президенты стран-партнеров. Высший координирующий орган — секретариат во главе с генеральным секретарем. С 2020 года этот пост занимает представитель Белоруссии Станислав Зась.

Военный ресурс

В систему коллективной безопасности ОДКБ входят силы оперативного реагирования (около 18 тыс. человек), миротворцы (3,6 тыс.), авиация и три региональные группы: в Союзном государстве, в Центральной Азии и на Кавказе. Все эти структуры включены в состав единых войск организации — Коллективных сил.

Больше чем блок Учения ОДКБ «Нерушимое братство» в Таджикистане Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦВО

В рамках военно-технического сотрудничества предусмотрены поставки вооружений партнерам по льготным ценам и подготовка кадров для ВС на льготных условиях.

Регулярно проводятся совместные военные учения. 6 октября завершились очередные учения ОДКБ в Казахстане, в ходе которых российские разведчики отработали действия в тылу противника.

ОДКБ vs НАТО

Главное отличие ОДКБ от НАТО в том, что Договор не предполагает создания самостоятельного военного блока. Вместо этого его участники согласовывают свои действия ради коллективной безопасности и при необходимости предоставляют одному из партнеров военную или миротворческую помощь, а также политические консультации и посредничество самого высокого уровня.

В НАТО на развитие ОДКБ смотрят негативно . Об этом в июне 2022 года заявлял глава МИД Сергей Лавров, подчеркнув, что ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей и должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике.

Больше чем блок Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре справа) и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя (второй справа) на неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в Нью-Йорке Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

При этом генсек ОДКБ Станислав Зась в 2021 году подчеркивал, что счел бы полезным взаимодействие ОДКБ и НАТО для локализации угроз, исходящих из Афганистана, но альянс не проявляет готовности к такому сотрудничеству. Говоря о возможных угрозах со стороны альянса, Зась отметил, что ОДКБ обладает достаточным количеством средств для ответа на вызовы со стороны НАТО , а потому необходимости увеличивать ее силовой блок нет.

Уроки практики

Четвертая статья Договора гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как нападение на все страны организации».

Первый известный пример работы ОДКБ связан с беспорядками в Казахстане в январе 2022 года. Тогда коллективные миротворческие силы взяли под охрану ряд стратегических объектов. Всего за семь дней присутствия миротворцев, с 6 по 13 января, протесты утихли, а в государстве удалось восстановить порядок. После этого военные покинули Казахстан и вернулись к повседневным задачам. По словам лидера республики Касыма-Жомарта Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Больше чем блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сложнее складывалась ситуация в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз выражал недовольство тем, что ОДКБ не задействовала все средства во время конфликта с Азербайджаном. Как пояснил «Известиям» руководитель центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, в этом вопросе ОДКБ поручила России роль посредника.

В сентябре 2022 года обострилась обстановка и на восточном фланге ОДКБ. Несколько дней беспорядки продолжались на границе Киргизии и Таджикистана. Конфликт удалось вернуть в политическое русло.

ОДКБ и спецоперация на Донбассе

Силы ОДКБ не будут принимать участия в СВО на Донбассе . Вопрос об этом не ставился и не обсуждался, заявил в ходе юбилейного саммита ОДКБ в мае Станислав Зась. Позже эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поддержка важна

Организация действительно направлена на поддержание безопасности без агрессивных устремлений входящих в нее государств , пояснила «Известиям» директор Института РУССТРАТ, доктор экономических наук Елена Панина.

Последние годы показали, что каждая из стран-членов ОДКБ либо сталкивалась, либо могла столкнуться с провокациями по типу цветных революций или других способов разжигания деструктивных течений.

Больше чем блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нельзя исключать, что в чувствительных регионах планеты — а это и Кавказ, и Ближний Восток, и Центральная Азия, и Европа — будут продолжаться попытки разжигания конфликтов . В такой ситуации поддержка и взаимовыручка крайне важны», — пояснила она.

Помимо военного и политического сотрудничества в странах ОДКБ постоянно действуют комплексная антинаркотическая операция «Канал», программа по борьбе с незаконной миграцией, а также ведется работа по защите киберпространства.