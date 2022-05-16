Эксперт назвала главное отличие ОДКБ от НАТО

В отличие от НАТО, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действительно является организацией, направленной на поддержание безопасности, без агрессивных устремлений входящих в нее государств. Об этом 16 мая «Известиям» заявила директор Института РУССТРАТ, профессор, доктор экономических наук Елена Панина.

По ее словам, в актуальности и оправданности такого партнерства можно было убедиться в январе 2022 года.

«Ограниченный контингент ОДКБ, который был задействован на территории Казахстана, позволил силовым структурам в сжатые сроки пресечь инициированные извне попытки дестабилизации и восстановить конституционный порядок в государстве», — напомнила эксперт.

Как отметила Панина, последние годы показали, что каждая из стран-членов ОДКБ либо сталкивалась, либо могла столкнуться с провокациями по типу «цветных революций» или других способов разжигания деструктивных течений.

«Нельзя исключать, что в чувствительных регионах планеты — а это и Кавказ, и Ближний Восток, и Центральная Азия, и Европа — будут продолжаться попытки разжигания конфликтов. В такой ситуации поддержка и взаимовыручка крайне важны», — пояснила она.

Усиление взаимодействия стран по линии ОДКБ можно только приветствовать, убеждена профессор.

«Уже в этом году миру предстоит перенести сразу несколько вызовов, спровоцированных деградацией коллективной безопасности, а также игнорирующими глобальные последствия санкциями. Речь идет об энергетическом, продовольственном кризисах», — подчеркнула Панина.

По мнению эксперта, с учетом появляющихся подробностей о деятельности американских биолабораторий, экспериментирующих с высокопатогенными вирусами, нельзя исключать новых биологических угроз, которые могут прийти на смену пандемии коронавируса, для быстрой реакции на которые потребуются коллективные усилия.

«К сожалению, обстановка в мире далека от спокойной. Мы видим, как НАТО на наших глазах пытается провести новую волну расширения за счет Швеции и Финляндии, продолжает накачку оружием Украины», — заключила она.

Ранее в этот день состоялся юбилейный саммит ОДКБ. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Глава государства уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако, по его словам, только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, высказал мнение, что самая опасная тенденция на Украине — это попытки ее расчленения. По его словам, созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и «защитить» ее.

Как отметил генсек ОДКБ Станислав Зась, вопрос о каком-либо участии организации в российской спецоперации по защите Донбасса на саммите не ставился и не обсуждался.