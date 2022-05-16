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Лукашенко назвал опасной тенденцией попытки расчленения Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Самая опасная тенденция на Украине — это попытки ее расчленения. Об этом 16 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

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По его словам, созданы «тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и «защитить» ее».

9 мая Лукашенко заявил, что Запад уже «поделил Украину на части».

5 мая польский президент Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива усмотрел в словах Дуды намек на присоединение территорий Украины к польским.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на возможную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши.

28 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

26 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств.

Тогда же член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики.

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