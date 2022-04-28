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Варшава и Вашингтон обсуждают план по «воссоединению» Польши с западной Украиной

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Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. Об этом в 28 апреля заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию западной Украины, что приведет к расколу страны.

«В настоящее время с администрацией Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», — заявил Нарышкин.

Уточняется, что «миротворческий контингент» планируется разместить в тех частях страны, где угроза столкновения с Вооруженными силами России минимальна. В «боевые задачи» польских военных войдет перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами.

Глава СВР РФ отметил, что речь идет о попытке повторить «сделку» для Польши после Первой мировой войны, когда западные страны признали за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты жителей от «большевистской угрозы», а затем включение этих территорий в состав государства.

Ранее, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину, и пытается разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся, с учетом того что появились Донецкая и Луганская народные республики.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

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