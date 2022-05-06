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Бывший депутат Рады заявил о замыслах Польши по присоединению Украины

Экс депутат Рады: Польша планирует присоединить территорию Украины
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Флаг Польши
Фото: TASS/EPA/Marcin Bielecki
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Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива усмотрел в словах президента Польши Анджея Дуды намек на присоединение территорий Украины к польским. Кива написал об этом в своем Telegram-канале 5 мая.

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Польский президент, выступая в Варшаве в День национальной конституции страны, уделил особое внимание теме отношений с Украиной и выразил надежду, что страны «станут братскими, между ними исчезнет граница, а поляки и украинцы будут вместе строить общее счастье и силу».

«Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины» — написал бывший депутат Рады.

4 мая военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что Польша не предпринимает попыток оккупировать западные территории Украины, так как опасается столкновения с Россией. Он также спрогнозировал условия, при которых Польша попытается установить прямой контроль над Западной Украиной.

Ранее, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики. Он также отметил, что стоит ожидать дальнейшего распада страны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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